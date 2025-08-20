Slušaj vest

Sudija iz Španije Alehandro Ernandez bio je najslabija karika u meču između Crvene zvezde i Pafosa.

Nedopustivo je da jedan profesionalni sudija, tako zavidne međunarodne reputacije, jer Alehandro Ernandez mečeve pod okriljem UEFA vodi od 2014. godine, napravi toliki broj materijalnih grešaka.

Rasprava - Ivanić i Ernandez Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Očajno je Ernandez vodio utakmicu, ponašao se kao da nije prisutan na istoj. Kasnio je u donošenju odluka, debelo grešio na štetu oba kluba, mada, ruku više na račun Crvene zvezde. Od prvih deset minuta dozvolio je da mu se igrači Pafosa valjaju po terenu i tako kradu vreme. I to se nastavilo sve do kraja utakmice. A, mogao je nekoga od njih da opomene, ako treba i da izvadi žuti karton. Ali, nije... Mogao je i trenera Kiprana na španskom jeziku da upozori, jer su zemljaci, ali nije... Zašto? Zna samo Alehandro Ernandez.

Nije Španac sankcionisao oštre startove štopera Pafosa nad Šerifom Endijajem i tako izazivao gnev publike. Posle toga, kao da se inatio, pravio pametan i glumio nekakvu preteranu samouverenost. Jednostavno, nije primenjivao pravila sudijske igre. Toliko se pogubio da nije umeo da proceni ni sporne situacije, posle kojih ga je vadio VAR svojim intervencijama.

1/54 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Nije video skoro nijednu spornu situaciju. Sem one, gde je lopta u šesnaestercu pogodila Timija Maksa Elšnika u ruku. U svim drugim okolnostima samo je odmahivao rukom, a onda prekidao igru posle sugestija iz VAR sobe. Iz greške je ulazio u grešku, delovao na terenu nesigurnije i nesigurnije. Pokušavao je da glumi strogoću, tako što je kapitenu Crvene zvezde Mirku Ivaniću dao žuti karton, iako mu je ovaj ukazivao na greške koje pravio, a to prema pravilima UEFA ima pravo.

Zaključak je da Alehandro Ernandez nije bio dorastao utakmici koju je vodio na stadionu "Rajko Mitić". Bio je katastrofalno loš, i izvesno je da će ga UEFA zbog silnih propusta loše oceniti. Ali, šta ima Crvena zvezda od toga...

Nedopustiv broj grešaka - Alehandro Ernandez Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Valja dodati, da je Alehandro Ernandez iako cenjen za autoritet, bio predmet kritika zbog nekoliko kontroverznih odluka tokom karijere. Prošle godine, napravio je nekoliko grešaka na meču Reala i Almerije u prvenstvu Španije, kada je ignorisao dve intervencije iz VAR sobe za klub iz Madrida. Usledile su kontroverze, koje ga biju odranije, da je navijač Barselone. Na EURO 2024, kao VAR sudija nije signalizirao očigledna penal za Škotsku u utakmici protiv Mađarske. Tada je sa svojim timom povučen sa Evropskog prvenstva.