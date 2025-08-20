Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Žander Ribeira oglasio se na svom Instagramu posle sinoćnjeg poraza Crvene zvezde od Pafosa.

On nije krio oduševljenje zbog pobede Pafosa, pa na društvenim mrežama to proslavio i tako razbesneo navijače beogradskog kluba.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pafos sudija Alehandro Ernandez Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Istina je da je Žander na Marakanu stigao iz Pafosa, ali niko nije očekivao da će baš na ovaj način aktuelnom srpskom šampionu da "soli ranu".

"Rekao sam da će biti Pafos", napisao je Žander na Instagramu.

Foto: Printscreen

Podsetimo, prvi put posle devet godina fudbaleri Crvene zvezde doživeli su poraz pred svojim navijačima u evropskim kvalifikacijama.

Neverovatan niz crveno-belih od 22 kvalifikaciona meča bez poraza prekinuo je kiparski Pafos, koji je u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona savladao Zvezdu na stadionu "Rajko Mitić" rezultatom 2:1.

Bio je to prvi poraz Zvezde na Marakani još od 2. avgusta 2016. godine, kada je Ludogorec u kvalifikacijama za Ligu šampiona slavio posle produžetaka rezultatom 2:4.

Od te utakmice Zvezda je u evropskim kvalifikacijama odigrala 22 meča na svom terenu i zabeležila je 14 pobeda i osam remija.