Ukoliko žele u Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde moraće u utorak 26. avgusta da nadvise sopstvene mogućnosti i pobedom eliminišu Pafos, koji je slavio u Beogradu rezultatom 2:1.

Za ovaj poduhvat Crvenoj zvezdi biće potrebna opšta mobilizacija svih igrača i struke na čelu sa Vladanom Milojevićem. Ali, i nove i sveže krvi...

Marko Arnautović pred početak utakmice Leha i Crvene zvezde u Poznanju Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Nema sumnje Crvenoj zvezdi će u najvažnijem meču ovog dela sezone biti potreban Marko Arnautović. Igrač ogromnog iskustva i velike karijere odigrao je bezbroj utakmica, poput one koja čeka crveno-bele u Limasolu. Njegova uloga u tom meču biće od velikog značaja za eventualni uspeh crveno-belih.

Marko Arnautović (36) stigao je u Crvenu zvezdu kao najveće pojačanje u poslednjih nekoliko decenija. Ali, nije došao spreman, bez obzira na jake individualne treninge tokom leta. Bilo je tu sitnijih povreda zbog kojih nije mogao da se stavi na raspolaganje treneru Vladanu Milojeviću.

1/12 Vidi galeriju Marko Arnautović - Debi u Crvenoj zvezdi Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Poslednjih 20 dana Marko Arnautović bio je na poštedi, zbog problema sa zglobom. Iako je trenirao sa ostatkom ekipe, trener Vladan Milojević odlučio je da ga ne skida u prvom meču protiv Pafosa, kako bi bio maksimalno spreman za revanš utakmicu. Uz njega, u konkurenciju bi trebalo da se vrati i hitronogi Nemanja Radonjić koji je imao tronedeljnu pauzu zbog povrede kolena. U timu će biti i Rade Krunić, jer je izdržao suspenziju, a rotaciju se vraća i Brazilac Rodrigao.

Valja podsetiti, da je Marko Arnautović od dolaska u Crvenu zvezdu odigrao svega 27 minuta u crveno-belom dresu, 17 minuta u pobedi nad Linkolnom u Beogradu 29. jula i 12 minuta u Poznanju, protiv Leha 6. avgusta. U oba meča ušao je sa klupe.

Maher za Ligu šampiona - Marko Arnautović Foto: Fabrizio Carabelli / AFP / Profimedia

Prošle sezone, Marko Arnautović upisao je 28 utakmica, uz sedam golova i četiri asistencije za Inter, sa kojim je igrao finale Lige šampiona. Od toga 18 u Seriji A, sedam u Ligi šampiona i tri u Kupu Italije. Uglavnom je ulazio sa klupe, bio džoker kod trenera Simonea Inzagija. Čak je i dao gol crveno-belima u pobedi "nero-azura" od 4:0, 1. oktobra 2024. u Milanu. Sada ga u Zvezdi očekuje daleko važnija uloga i mesto startera u većem delu sezone. Pitanje je samo, da li je spreman da sve te napore fizički izdrži.