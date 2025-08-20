Slušaj vest

Po završetku utakmice mnogi igrači Zvezde polegali su na travu u očaju, a to se nije svidelo Ranku Stojiću, koji je na Areni Sport istakao sledeće:

- Ivanić je primer kakav treba da bude kapiten, to mogu samo veliki igrači... Rekao sam pred meč, Zvezda je samo blagi ili umereni favorit. To bih rekao i pred revanš za Pafos. Baš ništa više od toga. Brine me druga stvar, posle utakmice sam video pet, šest igrača Zvezde koji su polegali na travu, nadam se da je samo od umora, nikako ne smeju da misle da je kraj.

Zatim je Stojić dodao:

- Zvezda ima kvalitet i siguran sam da će, kako je uvek to u svim velikim klubovima, da se ujedine svi u tih sedam dana do revanša. Zvezda ima iskustva, ali i kvaliteta.

Pohvalio je Ranko Stojić igrače Pafosa.

- Ovo što je Pafos večeras prikazao, zaboravimo da je ovo kiparski fudbal, ovo je tim koji je večeras prikazao da je na nivou, ako ne dobrog tima Lige šampiona, sigurno dobrog tima La lige, ili Primere, kako god da je zovemo. Ovo je bio španski fudbal, španski stil, i brze lopte i brzo odigravanje, puno tehnike, izolacije jedan na jedan, ulaženje iza leđa, videli smo kod penala kod drugog gola. Jedino što mi je, i Zvezda je dala svoj maksimum, treba im čestitati, videlo sa na kraju meča koliko im je značilo. Jedino što mi se nije svidelo, mnogo su šansi napravili kada je Zvezda ušla u pogrešan, njihov ritam, tranzicija na tranziciju. Oni su to u kretanju, brzini, tehnički bolji. Realno gledano, lopta i brzina sa loptom - zaključio je on.

