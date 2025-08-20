Slušaj vest

Gotovo da ne postoji nekadašnji fudbaler Spartaka iz Moskve koji nije kritikovao Dejana Stankovića.

Brojni negativni komentari nisu usledili toliko zbog slabih rezultata Spartaka, najpopularnijeg kluba u Rusiji, već zbog ponašanja Dejana Stankovića, koji je na mnogim utakmicama gubio živce. Kritikovali su ga Jegor Titov, Aleksandar Mostovoj, Dmitrij Alejničev, Aleksej Gasilin i mnogi drugi. Jedino je čuveni ruski trener Jurij Sjomin imao razumevanja i pružio mu podršku.

Vladimir Bistrov bivši ruski fudbaler Foto: www.fc-zenit.ru

Vladimir Bistrov (41), nekadašnji fudbaler Spartaka i Zenita, inače dežurni kritičar Dejana Stankovića u ruskim medijima, oglasio se nekoliko dana posle derbija dva kluba iz Moskve i Sankt Peterburga koji je završen rezultatom 2:2. I, naravno, glavna tema bio je srpski trener.

- Utakmica je zapravo bila odlična. Ali oba tima su užasno počela prvenstvo. Kupovali su igrače, ali nije bilo igre. Obojica trenera su bili grozničavi. Ovog puta mi se dopao Stanković, koji se konačno ponašao kao trener. Njegova smirenost prenela se na igrače Spartaka - rekao je Vladimir Bistrov za Sport-ekspres i dodao:

- Igrali su dobro i trebalo je da pobede Zenit. Kada se Stanković ponaša histerično, njegovi igrači dobiju četiri crvena kartona. Sve to utiče na igrače. Sada je bio smiren, igrači su bili fokusirani, igrali su dobro, ali nisu mogli da dokrajče loš Zenit.

1/8 Vidi galeriju Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen

Bez obzira na sve Vladimir Bistrov smatra da uprava Spartaka treba da uruči otkaz Dejanu Stankoviću. Ubeđen je da Srbin on može Spartaku doneti titulu.

- Pre utakmice sa Zenitom bio sam siguran da ga treba zameniti. A posle tog meča, ne vidim svrhu da Stanković nastavi sa radom. Ima odličan skup igrača, ali ne može da utiče na igrače, jer oni prave glupe i detinjaste greške na utakmici i tako zarađuju isključenja.

Cenjen i poštovan u Rusiji - Lučano Spaleti Foto: EPA/CESARE ABBATE

Zna Bistrov i ko bi trebalo da zameni Dejana Stankovića. Poznati evropski stručnjak koji je bio prvak Rusije sa Zenitom.

- Lučano Spaleti je šampionski trener koji zna kako da pobeđuje, kako da radi i sa mladima i sa stranim igračima. Za naše prvenstvo, ovo bi bila "bomba"! On je trener sa velikim slovom. Umesto što je uprava Spartaka kupila četiri igrača, povećavala im plate, prepravljala ugovore i plaćala kazne, bilo bi im bolje da su samo potpisali Spaletija. Samo da su mu dali novac, došao bi. Voli da pobeđuje i ima jak karakter - poručio je Bistrov.

Moskovski Spartak trenutno zauzima 13. mesto u ruskoj Premijer ligi, sa svega pet bodova iz pet utakmica. U narednoj rundi, u nedelju 24. avgusta Moskovljani gostuju Rubinu u Kazanju.