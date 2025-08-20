Slušaj vest

Pozajmica će trajati do završetka ove sezone, nakon čega će Roma imati opciju da otkupi ugovor 28-godišnjeg jamajkanskog krilnog napadača.

Poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je italijanski klub platio Aston Vili dva miliona evra kako bi Bejli nastupao za njega kao pozajmljeni igrač, dok će ukoliko bude želeo da otkupi njegov ugovor morati da plati 22 miliona evra.

Bejli je u Aston Vilu došao 2021. godine iz Bajer Leverkuzena, i od tad je odigrao ukupno 144 utakmice i postigao 22 gola za engleski klub.

Za klub iz Birmingema je prošle sezone zabeležio 38 nastupa i dva pogotka, dok je u sezoni 2023/24 bio izabran u idealan tim Lige konferencija.

Serija A Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Insidefoto / ddp USA / Profimedia, Luca Diliberto/IPA Sport / ipa-a / PA Images / Profimedia

Bejli je postao prvi jamajkanski igrač u istoriji Rome, u kojoj će nositi dres sa brojem 31.

