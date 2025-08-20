Nemanja Radonjić se oglasio posle poraza od Pafosa...
DELIJE SU SAMO OVO ŽELELE DA ČUJU POSLE PORAZA OD PAFOSA! Oglasio se Radonjić i porukom na Instagramu "zapalio" navijače! FOTO
Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć od Pafosa na svom stadionu rezultatom 1:2 u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.
Na ovaj način crveno-beli prekinuli su niz dug devet godina, te su poraženi u nekom kvalifikacionom meču za evropsko takmičenje u Beogradu prvi put još od utakmice protiv Ludogoreca 2016. godine.
Fudbaleri Crvene zvezde posle meča protiv Pafosa Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Očekuje Zvezdu težak posao u revanšu, ali ne nemoguć. U ekipu će se vratiti Rade Krunić, veruje se da će Marko Arnautović biti spreman, isto kao i Nemanja Radonjić koji je danas "zapalio" Delije jednom objavom na Instagramu.
Brzonogi fudbaler je ulio nadu svojim navijačima da će biti spreman za naredni meč.
- Vidimo se na Kipru, svi zajedno - napisao je Radonjić na svom Instagram profilu.
Foto: Printscreen/Instagram
