Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć od Pafosa na svom stadionu rezultatom 1:2 u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.

Na ovaj način crveno-beli prekinuli su niz dug devet godina, te su poraženi u nekom kvalifikacionom meču za evropsko takmičenje u Beogradu prvi put još od utakmice protiv Ludogoreca 2016. godine.

Fudbaleri Crvene zvezde posle meča protiv Pafosa Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Očekuje Zvezdu težak posao u revanšu, ali ne nemoguć. U ekipu će se vratiti Rade Krunić, veruje se da će Marko Arnautović biti spreman, isto kao i Nemanja Radonjić koji je danas "zapalio" Delije jednom objavom na Instagramu.

Brzonogi fudbaler je ulio nadu svojim navijačima da će biti spreman za naredni meč.

- Vidimo se na Kipru, svi zajedno - napisao je Radonjić na svom Instagram profilu.

Screenshot 2025-08-20 134635.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

