Arnautović se obratio navijačima posle poraza od Pafosa
LIGA ŠAMPIONA
OGLASIO MARKO ARNAUTOVIĆ POSLE PORAZA OD PAFOSA: Najveće pojačanje Zvezde poslao snažnu poruku Delijama!
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Pafosa na svom terenu u 1. utakmici plej -ofa za Ligu šampiona.
Crveno-beli su neprijatno iznenadili svoje navijače, a posle meča Delijama se obratio Marko Arnautović i poslao snažnu poruku.
.
Arnautović poslao poruku navijačima Zvezde Foto: Printskrin
Arnautović nije nastupio u prvom meču, ali posle njega je imao šta da kaže navijačima, a to je pre svega da ne brinu.
- Vidimo se u Pafosu, svi zajedno! - napisao je Arnautović.
Reaguj
1