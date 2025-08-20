Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Pafosa  na svom terenu u 1. utakmici plej -ofa za Ligu šampiona.

Crveno-beli su neprijatno iznenadili svoje navijače, a posle meča Delijama se obratio Marko Arnautović i poslao snažnu poruku.

.

Screenshot_430.jpg
Arnautović poslao poruku navijačima Zvezde Foto: Printskrin

Arnautović nije nastupio u prvom meču, ali posle njega je imao šta da kaže navijačima, a to je pre svega da ne brinu.

- Vidimo se u Pafosu, svi zajedno! - napisao je Arnautović.

Ne propustiteFudbalEVO KADA JE MARKO PRVI PUT PROGOVORIO O DOLASKU U ZVEZDU: Ovim rečima je Arnautović rasplamsao maštu Delija...
WhatsApp Image 2025-07-21 at 3.09.14 PM.jpeg
FudbalNAJVEĆI UGOVOR U ISTORIJI SRPSKOG FUDBALA! Isplivali detalji - Otkriveno koliku platu će Arnautović imati u Zvezdi! Pa, ovo je nerealno!
profimedia-0962118411marko2.jpg
FudbalKAKO JE ARNAUTOVIĆEV BRAT NAJAVIO DOLAZAK SLAVNOG ASA U ZVEZDU: Desiće se nešto što će Marka usrećiti!
profimedia0896155996marko1.jpg
FudbalNIJE DOŠAO U ZVEZDU, PA SEBE POČASTIO AUTOMOBILOM OD 800.000 EVRA: Napadač je lud za "zverima na točkovima"
arnautovic1.jpg

Ulazak Marka Arnautovića Izvor: MONDO