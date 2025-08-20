Slušaj vest

Fudbaleri Rijeke u četvrtak dočekuju solunski PAOK u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu Evrope.

Utakmica je na programu od 20.45 časova na stadionu "Rujevica".

PAOK Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia, FK Partizan, Screenshot

Tom meču neće prisustvovati navijači grčkog kluba.

Pristalicama PAOK-a, koji su u bratskim odnosima sa navijačima Partizana, zabranjen je ulaz u Hrvatsku.

Kako prenose mediji, hrvatska policija je zatražila, a UEFA prihvatila da se gostima zabrani ulazak.

PAOK je doneo neuobičajenu odluku uoči utakmice. Ekipa neće trenirati dan pre meča na stadionu "Rujevica", što je prilično šokirale sve s obzirom da se radi o hibridnoj travnatoj podlozi na koju igrači moraju da se naviknu.

PAOK navijači Izvor: Kurir