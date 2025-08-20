Slušaj vest

Njukasl je predložio početnu sumu od 35 miliona funti, uz dodatnih pet miliona u bonusima, ali izvori Bi Bi Si Sporta navode da ponuda i dalje nije dostigla vrednost koju Brentford procenjuje za 28-godišnjeg napadača.

Razgovori između kluba i Njukasla ponovo su otvoreni, nakon što je Visa u utorak imao sastanak sa vlasnikom Brentforda, Metjuom Benhamom, što je podstaklo pregovore. Prethodna ponuda Njukasla vredela je do 30 miliona funti.

Ranije ove nedelje, Joan Visa je uklonio sve reference na Brentford sa svog Instagram profila, što je dodatno nagovestilo neizvesnu budućnost igrača.

Napadač iz Konga želi prelazak u Njukasl, ali Brentford do sada nije dozvolio njegov odlazak. Visa je prošle sezone postigao 19 golova u Premijer ligi.

(Beta)

