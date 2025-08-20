Slušaj vest

Srpski reprezentativac Nemanja Gudelj mogao bi uskoro da pojača Ajaks iz Amsterdama.

Ime 33-godišnjeg kapitena Sevilje na vrhu je liste želja slavnog Ajaksa iz Amsterdama, prenose španski i holandski mediji.

Nemanja Gudelj je standardan u ekipi Sevilje, a nedavno je preuzeo kapitensku traku španskog tima. S te strane, Španci se neće tako lako odreći njegovih usluga, ali je Ajaks opasno zagrizao da ga dovede.

Na vodenicu Ajaksa ide činjenica da Gudelju na kraju sezone ističe ugovor sa Seviljom, a u medijima se pominje da bi holandski klub mogao da plati dva miliona evra za Gudeljevu slobodu.

Takođe, Sevilja ima finansijskih problema zbog strogog ograničenja plata u La Ligi. Klubu je trenutno dozvoljeno da registruje samo 12 igrača za ovu sezonu.

Ukoliko bi se ostvario transfer, to bi značilo povratak u Holandiju posle osam godina. Bivši fudbaler NAK Brede i AZ Alkmara odigrao je ukupno 59 utakmica za Ajaks između 2015. i 2017. godine.