Slušaj vest

Pola leta trajala je saga oko dolaska Viktora Đokereša u Arsenal.

Saga je dobila srećan kraj i činilo se da je time klub iz Londona ispunio sve svoje želje oko pojačanja.

Arsenal Real Madrid Foto: Hutchinson/UK Sports Pics / Sipa Press / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Ali, izgleda da nije tako. "Tobdžije" su do sada potrošile preko 200 miliona evra na nove igrače, ali imaju još u "slamarici".

Engleski mediji prenose da bi u smiraj prelaznog roka na Emirejts trebao da stigne Ebereči Eze iz Kristal palasa.

Pojavila se informacija da je transfer dogovoren od sve tri strane i da bi uskoro trebao da potpiše višegodišnji ugovor.

Kristal palas bi od njega trebao da inkasira oko 65 miliona evra.

Zato, dok se transfer ne ozvaniči, navijačima Arsenala nema sna na očima.

Ne propustiteFudbalDETONACIJA U PREMIJER LIGI! Totenhem aktivira bombu pred start sezone! Transfer koji niko nije očekivao!
Mohamed Salah i Ebereči Eze
FudbalARSENAL PONOVO U PROBLEMU: Povredio se jedan od najboljih igrača tobdžija
profimedia0812084585.jpg
FudbalTRENERA JUNAJTEDA UNIŠTAVAJU ZBOG IZJAVE! Navijači u čudu - ne mogu da veruju da je ovo izgovorio nakon poraza!
Ruben Amorim
FudbalNOVA SEZONA - MANČESTER JUNAJTED STARI: Arsenal jednim udarcem "ubio" Crvene đavole na startu Premijer lige
Arsenal

Gol Arsenala za pobedu Izvor: Arena Sport