Engleski mediji prenose da bi u smiraj prelaznog roka na Emirejts trebao da stigne Ebereči Eze iz Kristal palasa
NEMA SPAVANJA ZA NAVIJAČE ARSENALA: Još jedna velika zvezda stiže na Emirejts
Pola leta trajala je saga oko dolaska Viktora Đokereša u Arsenal.
Saga je dobila srećan kraj i činilo se da je time klub iz Londona ispunio sve svoje želje oko pojačanja.
Ali, izgleda da nije tako. "Tobdžije" su do sada potrošile preko 200 miliona evra na nove igrače, ali imaju još u "slamarici".
Engleski mediji prenose da bi u smiraj prelaznog roka na Emirejts trebao da stigne Ebereči Eze iz Kristal palasa.
Pojavila se informacija da je transfer dogovoren od sve tri strane i da bi uskoro trebao da potpiše višegodišnji ugovor.
Kristal palas bi od njega trebao da inkasira oko 65 miliona evra.
Zato, dok se transfer ne ozvaniči, navijačima Arsenala nema sna na očima.
