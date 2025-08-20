Slušaj vest

Pola leta trajala je saga oko dolaska Viktora Đokereša u Arsenal.

Saga je dobila srećan kraj i činilo se da je time klub iz Londona ispunio sve svoje želje oko pojačanja.

1/8 Vidi galeriju Arsenal Real Madrid Foto: Hutchinson/UK Sports Pics / Sipa Press / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Ali, izgleda da nije tako. "Tobdžije" su do sada potrošile preko 200 miliona evra na nove igrače, ali imaju još u "slamarici".

Engleski mediji prenose da bi u smiraj prelaznog roka na Emirejts trebao da stigne Ebereči Eze iz Kristal palasa.

Pojavila se informacija da je transfer dogovoren od sve tri strane i da bi uskoro trebao da potpiše višegodišnji ugovor.

Kristal palas bi od njega trebao da inkasira oko 65 miliona evra.

Zato, dok se transfer ne ozvaniči, navijačima Arsenala nema sna na očima.