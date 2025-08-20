Slušaj vest

Hrvatski povremeni reprezentativac Josip Brekalo postaće član španskog Ovijeda, preneo je čuveni fudbalski insajder Fabricio Romano.

Brekalo će tako pojačati španskog Primeraligaša kojeg s klupe predvodi srpski stručnjak Veljko Paunović.

Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski internacionalac je 2023. godine pojačao Fjorentinu, ali nije uspeo da se nametne. Stoga je jednu polusezonu proveo na pozajmici u Hajduku, a potom se preselio u Tursku na pozajmici u Kasimpaši.

Ni ovog leta klub iz Firence i fudbaler nisu uspeli da nađu zajednički jezik, pa je Brekalo prihvatio poziv Paunovića.

Pre nekoliko dana je za Ovijedo potpisao i Luka Ilić, doskorašnji fudbaler Crvene zvezde.

Ovijedo se nakon dugi niz godina vratio u La Ligu i cilj kluba je da tu ostanu i da ne ispadnu nakon samo jedne sezone.

Ne propustiteFudbalLOŠ START ZA VELJKA PAUNOVIĆA: Poraz Real Ovijeda na startu La Lige!
Screenshot 2025-06-22 074540.jpg
FudbalVELJKO PAUNOVIĆ IMA NOVOG SRBINA NA METI: Posle Maksimovića i Jovića izbor je pao na reprezentativca Orlova!
Veljko Paunović slavi ulazak Ovijeda u La Ligu
FudbalLUKA JOVIĆ PRESEKAO! ŽELI U SAMO JEDAN KLUB: Ovo je njegova odluka o budućnosti!
profimedia-0984240952.jpg
FudbalČUVENA KOMPANIJA "ZAVRŠAVA" TRANSFER LUKE JOVIĆA! Spremni su finansiraju njegovu platu, a u novom klubu čeka ga čuveni srpski trener...
profimedia0898534292luka22.jpg

Koreografija Delija pred pocetak meca sa Pafosom Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO