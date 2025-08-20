PRESUDIO POZIV SRPSKOG TRENERA: Hrvatski reprezentativac odlučio da se preseli kod Veljka Paunovića
Hrvatski povremeni reprezentativac Josip Brekalo postaće član španskog Ovijeda, preneo je čuveni fudbalski insajder Fabricio Romano.
Brekalo će tako pojačati španskog Primeraligaša kojeg s klupe predvodi srpski stručnjak Veljko Paunović.
Hrvatski internacionalac je 2023. godine pojačao Fjorentinu, ali nije uspeo da se nametne. Stoga je jednu polusezonu proveo na pozajmici u Hajduku, a potom se preselio u Tursku na pozajmici u Kasimpaši.
Ni ovog leta klub iz Firence i fudbaler nisu uspeli da nađu zajednički jezik, pa je Brekalo prihvatio poziv Paunovića.
Pre nekoliko dana je za Ovijedo potpisao i Luka Ilić, doskorašnji fudbaler Crvene zvezde.
Ovijedo se nakon dugi niz godina vratio u La Ligu i cilj kluba je da tu ostanu i da ne ispadnu nakon samo jedne sezone.