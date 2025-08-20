Slušaj vest

Hrvatski povremeni reprezentativac Josip Brekalo postaće član španskog Ovijeda, preneo je čuveni fudbalski insajder Fabricio Romano.

Brekalo će tako pojačati španskog Primeraligaša kojeg s klupe predvodi srpski stručnjak Veljko Paunović.

Hrvatski internacionalac je 2023. godine pojačao Fjorentinu, ali nije uspeo da se nametne. Stoga je jednu polusezonu proveo na pozajmici u Hajduku, a potom se preselio u Tursku na pozajmici u Kasimpaši.

Ni ovog leta klub iz Firence i fudbaler nisu uspeli da nađu zajednički jezik, pa je Brekalo prihvatio poziv Paunovića.

Pre nekoliko dana je za Ovijedo potpisao i Luka Ilić, doskorašnji fudbaler Crvene zvezde.

Ovijedo se nakon dugi niz godina vratio u La Ligu i cilj kluba je da tu ostanu i da ne ispadnu nakon samo jedne sezone.