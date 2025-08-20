Slušaj vest

Niz nevladinih organizacija pozvalo je argentinsku fudbalsku reprezentaciju i Lionela Mesija da odustanu od prijateljske utakmice u Angoli nakon smrti 30 ljudi u protestima u Luandi prošlog meseca protiv rasta cena goriva.

Angolski fudbalski savez nedavno je objavio kako bi u novembru u Luandi trebala da gostuje Argentina u čast 50. godišnjice nezavisnosti te južnoafričke zemlje.

Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo

Međutim, Argentinski fudbalski savez (AFA) još nije potvrdio da će se utakmica održati.

U otvorenom pismu upućenom Argentinskom savezu, nacionalnoj reprezentaciji i dobrotvornoj organizaciji Lionela Mesija, četiri organizacije civilnog društva optužile su angolske vlasti za "represiju".

