STRAVIČNI SNIMCI NASILJA! Horor na stadionu: Huligan motkom udarao dete po glavi, ljudi skakali sa tribine - ima i mrtvih!
Utakmica između Indepedijentea iz Argentine i Universidada iz Čilea u Kopa Sudamerikani prekinuta je zbog stravičnih incidenata na tribinama.
Sukob su inicirali navijači Universidad de Čilea, koji su pri rezultatu 1:1 počeli da bacaju projektile na domaću publiku. Sudija je tada odlučio da prekine meč, kako bi osigurao bezbednost igrača i gledalaca.
Nažalost, huligani se nisu smirili. Palili su vatru, lomili stolice i njima gađali navijače na donjem delu tribina. Bacali su na ljude baklje, šok bombe i staklene flaše.
Na jezivim snimcima, koji su se pojavili na društvenim mrežama, vidi se i kako jedan huligan motkom udara po glavi jedno dete. Nakon nekoliko udaraca dete gubi svest i pada na pod.
Upozoravamo - snimak je uznemirujući!
Pojedini navijači Idepedijentea dobili su napad panike, pa su u strahu za svoj život počeli da skaču sa tribine.
Mediji prenose da je najmanje deset navijača zadobilo teške povrede, a spekuliše se da su tri osobe preminule, a uhapšeno je više od 300 huligana.
Kurir sport