Slušaj vest

Utakmica između Indepedijentea iz Argentine i Universidada iz Čilea u Kopa Sudamerikani prekinuta je zbog stravičnih incidenata na tribinama.

Sukob su inicirali navijači Universidad de Čilea, koji su pri rezultatu 1:1 počeli da bacaju projektile na domaću publiku. Sudija je tada odlučio da prekine meč, kako bi osigurao bezbednost igrača i gledalaca.

1/6 Vidi galeriju Huligani gostujućeg tima napravili haos na tribinama! Foto: Alejandro PAGNI / AFP / Profimedia

Nažalost, huligani se nisu smirili. Palili su vatru, lomili stolice i njima gađali navijače na donjem delu tribina. Bacali su na ljude baklje, šok bombe i staklene flaše.

Na jezivim snimcima, koji su se pojavili na društvenim mrežama, vidi se i kako jedan huligan motkom udara po glavi jedno dete. Nakon nekoliko udaraca dete gubi svest i pada na pod.

Upozoravamo - snimak je uznemirujući!

Pojedini navijači Idepedijentea dobili su napad panike, pa su u strahu za svoj život počeli da skaču sa tribine.

Mediji prenose da je najmanje deset navijača zadobilo teške povrede, a spekuliše se da su tri osobe preminule, a uhapšeno je više od 300 huligana.

Kurir sport