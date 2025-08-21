Slušaj vest

Nezapamćeni incidenti obeležili su utakmicu Kopa Sudamerikane između argentinskog Indepedjentea i Universidad de Čile.

Meč je prekinut pošto su huligani gostujućeg tima izazvali neviđeni haos na tribinama. Pri rezultatu 1:1 počeli su da bacaju baklje na navijače koji su bili smešeteni na donjem delu tribina, pa je sudija odlučio da pošalje igrače u svlačionicu. Nažalost, huligani se nisu tu zaustavili.

Provalili su u prostoriju za čišćenje, pokupili motke i staklene flaše, izlomili stolice i sav prikupljeni materijal pretvorili u oružje, kojim su gađali i mlatili protivničke navijače.

1/6 Vidi galeriju Huligani gostujućeg tima napravili haos na tribinama! Foto: Alejandro PAGNI / AFP / Profimedia

Najmanje 10 osoba doživelo je teške povrede, a prema nezvaničnim informacijama tri su preminule.

Bacali su na ljude stolice, staklene flaše, petarde, baklje i šok bombe. Jurili su nesrećne ljude po tribinama i nemilosrdno tukli.

Jedan huligan motkom je udarao dete po glavi dok se nije onesvestilo... Nažalost, to je samo jedana u nizu uznemirujućih scena koje su viđene na tribinama stadiona u Argentini.

Pojavio se i snimak jednog navijača koji pada sa tribine nakon brutalnog napada huligana. Mediji prenose da su mnogi u strahu za svoj život skakali sa tribine, kako bi pobegli od nasilnika.

Kamera je zabeležila jeziv momenat pada jednog navijača sa ogromne visine. Upozoravamo - snimak je uznemirujući!

Jednog navijača su skinuli do gole kože, a onda jurili po tribinama kako bi ga pretukli. Nesrećni mladić dobio je ozbiljne batine, ali je na kraju ipak uspeo da pobegne.

Kurir sport