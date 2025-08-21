ISPLIVALI NOVI UŽASAVAJUĆI SNIMCI! Čoveka skinuli do gole kože, pa nemilosrdno mlatili! Drugi pada sa ogromne visine posle brutalnog napada huligana!
Nezapamćeni incidenti obeležili su utakmicu Kopa Sudamerikane između argentinskog Indepedjentea i Universidad de Čile.
Meč je prekinut pošto su huligani gostujućeg tima izazvali neviđeni haos na tribinama. Pri rezultatu 1:1 počeli su da bacaju baklje na navijače koji su bili smešeteni na donjem delu tribina, pa je sudija odlučio da pošalje igrače u svlačionicu. Nažalost, huligani se nisu tu zaustavili.
Provalili su u prostoriju za čišćenje, pokupili motke i staklene flaše, izlomili stolice i sav prikupljeni materijal pretvorili u oružje, kojim su gađali i mlatili protivničke navijače.
Najmanje 10 osoba doživelo je teške povrede, a prema nezvaničnim informacijama tri su preminule.
Bacali su na ljude stolice, staklene flaše, petarde, baklje i šok bombe. Jurili su nesrećne ljude po tribinama i nemilosrdno tukli.
Jedan huligan motkom je udarao dete po glavi dok se nije onesvestilo... Nažalost, to je samo jedana u nizu uznemirujućih scena koje su viđene na tribinama stadiona u Argentini.
Pojavio se i snimak jednog navijača koji pada sa tribine nakon brutalnog napada huligana. Mediji prenose da su mnogi u strahu za svoj život skakali sa tribine, kako bi pobegli od nasilnika.
Kamera je zabeležila jeziv momenat pada jednog navijača sa ogromne visine. Upozoravamo - snimak je uznemirujući!
Jednog navijača su skinuli do gole kože, a onda jurili po tribinama kako bi ga pretukli. Nesrećni mladić dobio je ozbiljne batine, ali je na kraju ipak uspeo da pobegne.
Kurir sport