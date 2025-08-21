Slušaj vest

Rad će predvoditi Andrija Kaluđerović, Milan Lola Smiljanić, Vladimir Volkov, Dejan Lekić, Milan Perendija, Darko Bjedov, Saša Jovanović, Ostoja Stjepanović i Andrija Pavlović. Upravo se Kaluđerović oglasio za Sport klub i otkrio detalje povratka Rada.

- Rad se aktivirao ovih dana, velika je pompa oko toga. Pozvano je dosta bivših igrača koji su imali ozbiljne karijere u inostranstvu, svi su se vratili i jedva su čekali da pomognu klubu. Svako ko se osetio da može da pomogne u igračkom smislu se odazvao. Moram da kažem da je to bila ideja Milana Perendije i Lole Smiljanića, oni su odlučili da uđu u klub i da pomognu, oni su me i pozvali da igram, rado sam pristao. Uz OFK Beograd Rad je klub u kojem sam proveo najviše vremena i koji je u mom srcu - rekao je bivši igrač Zvezde, a zatim otkrio šta je uradio nekadašnji trener Partizana i Rada, Marko Nikolić:

- Ne bi bila moguća registracija nas kao novih igrača da su igrači kojima se dugovao novac blokirali klub. Moram da napomenem Marka Nikolića koji me je odmah zvao, on će uplatiti na račun kluba troškove organizovanja domaćih utakmica u celoj sezoni. To je velika pomoć. Ukoliko neko oseti od bivših igrača da želi da pomogne, neka se slobodno javi.

Za kraj, Andrija Kaluđerović govorio je i o samom takmičenju.

- Neće biti lako. Ni mi sami ne znamo kako ćemo da izgledamo. Srcem smo krenuli. I ti momci u toj ligi igraju fudbal, imaće sigurno motiva protiv nas, uvek je tako protiv nekoga ko je na papiru bolji. Evo, prvo kolo u nedelju gostujemo u Zaklopači, pa ćemo videti gde smo i šta smo, da li nam je potreban neki trening - zaključio je on.

Rad će na startu Prve beogradske lige grupa "C" igrati protiv Zaklopače u gostima, u nedelju od 16.30.

Kurir sport / Sport klub

