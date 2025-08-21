Slušaj vest

Marokanski fudbalski reprezentativac Amine Adli (25) napustio je Bajer Leverkuzen i potpisao petogodišnji ugovor sa Bornmutom, saopštio je danas premijerligaš sa juga Engleske.Adli, rođen u Bezieru i ponikao u Tuluzu, igra na poziciji krilnog napadača. U Bundesligi je nastupao od 2021. godine, a prethodno je igrao za Tuluza u Ligi 1 i Ligi 2.

Tokom tri godine u Bajeru sakupio je 143 nastupa uz 23 gola i 25 asistencija, a bio je deo ekipe trenera Ćabija Alonsa koja je prošle sezone osvojila duplu krunu – Bundesligu i Kup Nemačke.

Prema navodima medija, Bornmut je platio 29 miliona evra kako bi otkupio preostale tri godine Adlijevog ugovora.

"On je igrač sa iskustvom na najvišem nivou i njegova ambicija u potpunosti se uklapa u našu", izjavio je Tiago Pinto, direktor fudbalskih operacija kluba.

Bajer ovog leta ostaje bez još jednog ključnog igrača iz šampionske sezone, posle odlazaka trenera Alonsa, Lukasa Hradeckog, Džonatana Taha, Granita Džake, Florijana Virca i Džeremija Frimponga.

