Kada o utakmici decenije govori Vladimir Jugović, onda svaka reč ima posebnu težinu. Osvajač Lige šampiona i Interkontinentalnog kupa sa Crvenom zvezdom i Juventusom, jedan od najtrofejnijih i najpriznatijih fudbalera sa ovih prostora, čovek koji je karijeru gradio u najvećim evropskim klubovima i ostavio dubok trag u istoriji jugoslovenskog i svetskog fudbala, šalje poruku podrške reprezentaciji Srbije pred duele sa Letonijom i Engleskom.

„Mislim da Piksi vrlo dobro zna šta treba da se uradi i da ništa neće prepustiti slučaju. Engleska je velika reprezentacija, fizički snažna, poslednjih godina beleži ozbiljne rezultate, ali nije nepobediva. Momci moraju da veruju u sebe, talenat je nesumnjiv, a imaće i maksimalnu podršku sa tribina. Na njima je da pokažu da mogu da budu bolji, ako ne u individualnom smislu, onda u takmičarskom. Da daju gol više. Treba biti takmičar, to je jednostavna formula. Utakmica je važna, treba ići na pobedu, ali uz neophodnu dozu opreza.“

Čoveka koji je u periodu od 1991. do 2002. godine 41 put oblačio dres sa državnim grbom, ne iznenađuje ogromno interesovanje koje vlada za duel Srbije i Engleske.

„Sada je sve definisano – igra se za Srbiju. Ja tu mogućnost nisam imao. Mojoj generaciji nije bilo dozvoljeno da se bavi svojim poslom. Četiri ili pet godina nismo mogli da igramo velike utakmice, što je bio veliki hendikep. Ostaje žal zbog Evropskog prvenstva 1992, pre svega zbog načina na koji smo se plasirali na završni turnir. Ubedljivo i dominantno. Kada ste u najboljim fudbalskim godinama, a propustite tri kvalifikaciona ciklusa, to je previše. Baš previše. Ovi momci danas imaju veliku šansu i moraju da je iskoriste.“

Upravo je povratak iz Švedske sprečio Juginu generaciju da odmeri snage sa reprezentacijom Engleske.

„Jedna Danska je otišla umesto nas i osvojila Evropsko prvenstvo. Ne kažem da bismo mi uzeli trofej, ali sam uveren da bismo napravili veliki rezultat. Ako ništa drugo, bar u rangu onog koji je Osim napravio sa reprezentacijom u Italiji 1990. Ta ekipa je bila zrelija za jedno Svetsko prvenstvo, plus nas nekolicina iz mlađe garde koji smo mogli da osvežimo ekipu i da im pomognemo u mnogim elementima igre. Šteta… ali zato ovi momci imaju priliku da naprave nešto veliko. Nešto zbog čega se neće kajati kada završe svoje karijere.“

Milenković je trenutno jedan od najboljih na svetu

Za pozitivan rezultat protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu, neophodno je da sve linije srpskog tima funkcionišu na besprekoran način.

„Imamo odličan izbor napadača, samo ih treba uklopiti da budu što efikasniji. Bitno je da Vlahović u klubu pronađe svoj mir, jer će tako biti od još veće koristi reprezentaciji. Odbrana je uvek na visini zadatka i to me raduje. Milenković je trenutno jedan od najboljih odbrambenih igrača na svetu. Moram posebno da ga pohvalim, zaslužio je. Zaista je čudo, uvek konstantan, staložen, miran, pravi stub reprezentacije. On je primer kako jedan profesionalac treba da se odnosi prema obavezama u klubu i nacionalnom timu. Njegova igra uliva sigurnost celoj ekipi. Za mene je u rangu najboljih odbrambenih igrača sa ovih prostora svih vremena.“

Definitivno reči koje imaju posebnu težinu. Ne samo zbog broja i značaja trofeja koje je Jugović osvojio u karijeri, već pre svega zbog ugleda koji je uživao među saigračima. Svi su oni znali da, kada počne utakmica i kada njegovo ime vide u startnoj postavi, u jednu stvar mogu biti apsolutno sigurni – Juga ih nikada neće razočarati. Hrabrost, borba do poslednjeg daha, posvećenost kolektivu. Sve ono što i Piksijevim momcima treba da bi srušili Englesku.

Kurir sport / FSS

