Švajcarski fudbaler Noa Okafor potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Lidsom, uz uslov dobijanja radne dozvole i međunarodnog odobrenja, preneo je danas engleski klub. Švajcarac (25) dolazi iz italijanskog Milana i može da igra na obe krilne pozicije, ali i kao centralni napadač po potrebi.

Okafor je karijeru započeo u Švajcarskoj u Bazelu, gde je proglašen za najboljeg mladog igrača Superlige. Zatim je prešao u Salcburg, gde je odigrao više od 100 utakmica u svim takmičenjima i postigao 57 golova. U Salcburgu je osvojio četiri uzastopne titule u ligi i tri austrijska kupa.

U Milan je prešao 2023. godine. U prvoj sezoni u Milanu bio je redovan član tima koji je završio kao vicešampion Serije A, a u narednoj sezoni igrao je i na pozajmici u Napoliju, gde je pomogao klubu do četvrte titule šampiona Italije.

Noa Okafor
Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Nakon što je prošao mlađe selekcije reprezentacije Švajcarske, debitovao je za seniorsku reprezentaciju 2019. godine protiv Engleske u Ligi nacija. Do sada je sakupio 24 nastupa i predstavljao zemlju na Svetskom prvenstvu 2022. godine.

Okafor je deveto pojačanje Lidsa ovog leta.

