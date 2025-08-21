Slušaj vest

Puno bure diglo se posle vesti da će čuveni košarkaški agent Miško Ražnatović ući u svet fudbala i da će se u narednom periodu brinuti o karijeri Matije Popovića.

Popović je bio na meti FK Partizan, delovalo je da je posao završen, ali je sve propalo. Po kuloarima su krenule da kruže priče kako je za to kriv Miško Ražnatović koji vodi računa o Matijinoj sestri, košarkašici Jovani Popović.

1/4 Vidi galeriju Miško Ražnatović Foto: Starsport©, Dado Đilas

Sada se Ražnatović oglasio i na društvenoj mreži "X" otkrio kako je dao pravne savete porodici Popović, ali da nema nameru da se uključi u svet fudbala.

- Ako vlasnik da ime agenciji BeoBasket trebalo bi da je jasno da želi da se bavi menadžerskim poslom samo u košarci! Ni u jednom drugom sportu! Pravno savetovanje oko fudbalskih ugovora, poput Radomira Antića davne 2010. i Matije Popovića ovog leta, ne znače ulazak u fudbal - istakao je on.

