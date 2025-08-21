PARTIZANOVO DETE NOVI FUDBALER BORCA: Banjalučani predstavili veliko pojačanje 3 dana pred derbi sa Sarajevom! Udariće na Adema Ljajića
Fudbalski klub Borac iz Banjaluke predstavio je veliko pojačanje pred nastavak sezone.
Na gradski stadion je stigao Miloš Jojić, bivši član Partizana.
Jojić je potpisao za Borac tri dana pred derbi sa Sarajevom, pa će imati priliku da igra protiv Adema Ljajića, takođe bivšeg fudbalera Partizana.
"Miloše, dobro došao u Borčevu porodicu", napisali su iz FK Borac.
Jojić je fudbalom počeo da se bavi u rodnom Jedinstvu iz Stare Pazove, da bi sa 11 godina stigao u Partizan. Za prvi tim je zaigrao sa 20 godina i na 35 utakmica postigao 10 golova.
Usledio je transfer u Borusiju iz Dortmunda, za koju je odigrao 20 utakmica i postigao četiri gola.
Igrao je za Keln, Bašakšehir, Volsfsberger, Rigu i Kastelion.
U međuvremenu, 2020. godine se vratio u Partizan i u dve godine odigrao 58 utakmica na kojima je upisao deset golova.
Za reprezentaciju Srbije je odigrao pet utakmica i postigao jedan gol.