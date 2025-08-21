Klub iz Humske je potpisao prve profesionalne ugovore sa četvoricom talentovanih sedamnaestogodišnjaka
Fudbal
PARTIZAN NASTAVLJA DA GRADI TIM ZA NAREDNE GODINE: Četvorica talentovanih 17-godišnjaka potpisala profesionalne ugovore
Slušaj vest
Fudbalski klub Partizan nastavlja sa strategijom ulaganja u najtalentovanije fudbalere iz omladinske škole.
Time se potvrđuje jasna vizija čelnika kluba da budućnost prvog tima počiva na igračima poniklim u crno-beloj porodici.
Partizan - IMT Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
U okviru takve ideje, klub iz Humske je potpisao prve profesionalne ugovore sa četvoricom talentovanih sedamnaestogodišnjaka.
U pitanju su Tarik Banjić, Stefan Petrović, Milan Roman i Dušan Radović. Pomenuti igrači praktično pokrivaju sve linije tima, pošto se radi o golmanu, levom beku, ofanzivnom vezisti i napadaču.
Partizan je nedavno doveo sinove Milana Laneta Jovanovića iz Crvene zvezde, Dušana i Marka, što je još jedan korak u planiranju budućnosti kluba.
Reaguj
Komentariši