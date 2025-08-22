Slušaj vest

Nekadašnji reprezentativac Srbije Vladimir Jugović je prokomentarisao nacionalni tim uoči nastavka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Fudbaleri Srbije gostovaće 6. septembra selekciji Letonije u meču grupe K kvalifikacija za SP 2026. godine, a "orlovi" će potom tri dana kasnije u Beogradu dočekati Englesku.

Jugović je istakao da selektor Dragan Stojković Piksi vrlo dobro zna šta treba da uradi i da ništa neće prepustiti slučaju.

"Engleska je velika reprezentacija, fizički snažna, poslednjih godina beleži ozbiljne rezultate, ali nije nepobediva. Momci moraju da veruju u sebe, talenat je nesumnjiv, a imaće i maksimalnu podršku sa tribina. Na njima je da pokažu da mogu da budu bolji, ako ne u individualnom smislu, onda u takmičarskom. Da daju gol više. Treba biti takmičar, to je jednostavna formula. Utakmica je važna, treba ići na pobedu, ali uz neophodnu dozu opreza", rekao je Jugović, preneo je zvanični sajt FSS.

Jugović je od 1991. do 2002. odigrao 41 meč za nacionalni tim.

"Sada je sve definisano - igra se za Srbiju. Ja tu mogućnost nisam imao. Mojoj generaciji nije bilo dozvoljeno da se bavi svojim poslom. Četiri ili pet godina nismo mogli da igramo velike utakmice, što je bio veliki hendikep. Ostaje žal zbog EP 1992, pre svega zbog načina na koji smo se plasirali na završni turnir. Ubedljivo i dominantno. Kada ste u najboljim fudbalskim godinama, a propustite tri kvalifikaciona ciklusa, to je previše. Baš previše. Ovi momci danas imaju veliku šansu i moraju da je iskoriste", naglasio je Jugović.

On je izjavio da je Nikola Milenković trenutno jedan od najboljih odbrambenih igrača na svetu.

"Imamo odličan izbor napadača, samo ih treba uklopiti da budu što efikasniji. Bitno je da Vlahović u klubu pronađe svoj mir, jer će tako biti od još veće koristi reprezentaciji. Odbrana je uvek na visini zadatka i to me raduje. Milenković je trenutno jedan od najboljih odbrambenih igrača na svetu. Moram posebno da ga pohvalim, zaslužio je. Zaista je čudo, uvek konstantan, staložen, miran, pravi stub reprezentacije. On je primer kako jedan profesionalac treba da se odnosi prema obavezama u klubu i nacionalnom timu. Njegova igra uliva sigurnost celoj ekipi. Za mene je u rangu najboljih odbrambenih igrača sa ovih prostora svih vremena", naveo je Jugović.

Kurir sport / Tanjug