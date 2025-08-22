BUM! KAO GROM IZ VEDRA NEBA! NEMANJA MATIĆ IMA NOVI KLUB! Transfer koji apsolutno niko nije očekivao, evo gde proslavljeni Srbin nastavlja karijeru!
Kako ekskluzivno prenosi poznati fudbalski insajder Fabricio Romano, Matić je potpisao jednogodišnji ugovor sa Sasuolom, uz opciju produžetka saradnje do juna 2027. godine.
U 37. godini, Nemanja Matić nastavlja da igra na visokom nivou, iako se nalazi na zalasku karijere. Nakon raskida saradnje sa Olimpikom iz Liona, u kojem je nastupao prethodne sezone, Matić je bio slobodan igrač, a sada se odlučio za novi izazov, a to je povratak u Seriju A.
Sasuolo, koji se nedavno vratio u elitni rang italijanskog fudbala, dobija ogromno pojačanje u liku nekadašnjeg igrača Čelsija, Mančester junajteda, Benfike i Rome, gde je već ostavio dubok trag.
Matić je tokom karijere nastupao i za Kolubaru, Košice, Vitese i Ren, a iako je dolazak u Sasuolo možda iznenadio deo javnosti, jasno je da srpski veteran traži stabilno okruženje i kontinuitet u poznatoj sredini, u finišu svoje uspešne profesionalne priče.
Inače, u medijima se pojavila informacija da je Ajaks zainteresovan za Matića, međutim, od te priče nema ništa.