Goran Stevanović, legendarni fudbaler Partizana, veruje u Predraga Mijatovića i rukovodstvo crno-belih.



Popularni Plavi i sam je bio dete Partizana, pa zdušno podržava aktuelnu politiku uprave.

Opet, žali što nema iskusnijih fudbalera, kako nekadašnjih bivših asova crno-belih, taki i igrača koji su svojim znanjem mogli da pomognu mladima.

- Meni je cela ova priča Partizana simpatična. Deluje fino, lepo... Volim i podržavam. Odrastao sam u Partizanovoj školi, znam kako je ovim mladićima. Ostavljaju dobar utisak. Ali, biće oscilacija. Treba biti realan u celoj toj priči. U jednom momentu doći će i slabi rezultati. Teško je spojiti mladost i rezultate - priča za Kurir Goran Stevanović i dodaje:

- Puna podrška za sve u klubu, od rukovodstva, do igrača.

Goran Stevanović dobro je upoznat sa novom klupskom politikom.

- Imao sam razgovor sa Mijatom (Predrag Mijatović op.a.). Nas dvojica smo prijatelji dugi niz godina, igrali smo zajedno. Otvoreno smo pričali, predložio sam mu neke starije igrače iz Superlige. Hteo sam da pomognem, osetio sam potrebu... I sam sam dete Partizana. Ima u našoj ligi ozbiljnih fudbalera koji zaslužuju pažnju i koji mogu da budu od pomoći Partizanu. Žao mi je što je oteran Kervin Arijaga, mislim da je mogao biti od koristi. Šta god mi mislili o našoj Superligi, u njoj ima igrača za Partizan i Zvezdu.

Pitali smo Gorana Stevanovića konkretno o imenima, ali...

- Ne bih da pominjem bilo koga. Za to neko bi morao da me plati. Ha, ha, ha...

Partizan je pred početak imao planove da vrati Stevana Jovetića, Adema Ljajića, Stefana Savića, Marka Brašanca i Matiju Nastasića. Niko od njih nije izabrao Humsku.

- Žao mi je što se niko od njih nije vratio. Ali, ih ne osuđujem. Takav je danas sistem u fudbalu. Ne odlučuje samo igrač, već se pitaju agencije, menadžeri, prijatelji... Odavno je prošlo vreme da igraš iz ljubavi, za grb, za dres... Igrači su postali deo korporacija i ko zna kakvih interesa. Ne treba im zamerati. Partizan nije imao novca da ih vrati. Sa trojicom ili četvoricom iskusnih igrača moglo je nešto da se pokuša, u našoj ligi i Evropi, jer je sigurno da bi dali doprinos mladoj ekipi.

Partizan deluje, barem na papiru da još nema konkurentan tim za titulu. To je pred početak sezone rekao i Predrag Mijatović.

- Ne mogu da se naviknem da Partizan bude drugi, ili treći. Da ne može da pobedi i prođe ekipu sa Kipra... Eto, i ti Škoti, od kojih smo nesrećno ispali... Da nas nema u Evropi. Ali, shvatam situaciju. Došao je takav period. Ne bih voleo da drugo traje... Ne bih voleo da Partizan postane simaptična ekipa iz komšiluka. Zvezda dominira u ambicijama, pojačanjima i finansijama. Mora Partizan da se vrati na šampionski put. Zvezda gradi ozbiljan brend, želim da to uradi i Partizan. Zato treba pomoći rukovodstvu, jer oni vole klub kao i ja - zaključio je Goran Stevanović.

Valja istaći da je Goran Stevanović istinska legenda Partizana, u pravom smislu te reči. Došao je u klub kao dečak iz Sremske Mitrovice i prošao sve selekcije, od pionira do seniora. Odigrao je ukupno 328 utakmica u dresu Partizana i postigao 79 golova, u periodu od 1983. do 1991. godine. Dva puta je bio šampion Jugoslavije sa crno-belima (1986, 1987).

Od 2003. bio je član stručnog štaba FS SCG. Kao prvi pomoćnik selektora reprezentacije Srbije i Crbe Gore Ilije Petkovića izuzetno je zaslužan za uspeh reprezentacije u kvalifikacijama za SP 2006. u Nemačkoj. Kao trener Goran Stevanović radio je prvo u Partizanu od 2007. do 2009. godine kao pomoćnik Slaviši Jokanoviću, da bi posle toga postao šef struke crno-belih. Nakon toga radio je u Gani i Omanu kao selektor, te vodio više klubova u Grčkoj i Kini. U dva navrata bio je trener kruševačkog Napretka, ali i selektor mlade reprezentacije Srbije.