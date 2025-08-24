Slušaj vest

Legendarni srpski fudbaler Savo Milošević doživeo je tri velike tragedije za samo dve i po godine života.

Milošević je tragičnim spletom okolnosti ostao bez oca, dede i mlađeg brata.

Deda ubio oca 2011 godine

- Pričalo se da su se otac i sin posvađali zbog imovine u dvorištu porodične kuće u selu Johovac kod Bijeljine. Međutim, moguće je i da je alkohol učinio svoje. Nakon rasprave, Savo je otišao u kuću i uzeo „kratež M-48“, vratio se u dvorište i pucao u sina - rekao je tada izvor Kurira iz istrage. Pucanj je čuo komšija koji stanuje u kući preko puta Miloševića. Kad je dotrčao, zatekao je Stevu u lokvi krvi.

- Podigao ga je i odneo do svojih kola da bi ga odvezao u bolnicu. Nažalost, otac poznatog fudbalera umro je na putu ka medicinskoj ustanovi - ispričao je tada jedan od Miloševićevih komšija. Deda Savo je uhapšen odmah posle zločina, a policajcima je priznao krivicu.

- Sedeli smo zajedno i pili. Posle smo se posvađali i ja sam pucao u njega - rekao je Milošević.

Radmila Milošević, Savina strina, izjavila je da deda Savo nije voleo snaju.

-Stevo je posle smrti supruge Dragice živeo s drugom ženom. Međutim, Savo je zbog nje zamrzeo sina. Svađali su se, ali tragediju niko nije mogao ni da nasluti - rekla je Radmila.

Deda Savo je umro u KPZ u Foči krajem oktobra prošle godine, gde je izdržavao sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog ubistva sina.

- Na dan sinovljeve sahrane Savo je plakao i rekao da se kaje. Nekoliko dana kasnije označio je rakiju kao glavnog krivca za ubistvo - prenosili su mediji.

Komšije o Savinom ocu

Stevo je bio dobar i pošten čovek. Novac ga uopšte nije promenio. Mogao je samo da leži i ne radi ništa jer mu je sin Sava finansijski pomagao, ali on to nije želeo. I dalje je obrađivao zemlju i držao prasiće - pričala je meštanka sela Johovac.

Za dlaku izbegli smrt

Članovi porodice Milošević za dlaku su izbegli smrt 28. aprila 2009. godine kada su u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Bijeljina - Rača, nedaleko od graničnog prelaza sa Srbijom, povređeni Savin otac Stevo i sestra Cvijeta.

- Nesreća se dogodila kad je „reno laguna“ kojim je upravljala Milijana T. (31) prešao u suprotnu kolovoznu traku i udario u „ford fijesta“ kojim je upravljao Stevo Milošević. Cvijeta je zadobila težak prelom ključne kosti i posekotine, a Stevo je prošao s lakšim povredama. Na sreću, Cvijetin tada trogodišnji sin prošao je bez ogrebotine - prenosili su mediji.

Dve godine kasnije, na dan kad mu je otac ubijen, Andrija Milošević izazvao je sudar, ali bez težih posledica.

- Kad je čuo za tragediju, Andrija je požurio ka bolnici da vidi kako mu je otac. Nije znao da je Steva već umro. U toj žurbi je kolima udario jednu ženu koja je lakše povređena - rekao je komšija.

Brat poginuo 2013 godine

Brat proslavljenog fudbalera Save Miloševića Andrija preminuo je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Šid-Beograd.

Nesrećnog Miloševića Hitna pomoć iz Pećinaca prevezla je u beogradski Urgentni centar, gde su lekari bezuspešno pokušali da ga reanimiraju. Do tragedije je došlo kad je Milošević, upravljajući svojim „mercedesom“ iz pravca Šida ka Beogradu, udario u kamion NIS koji je prevozio oko 60 propan-butan boca za kućnu upotrebu, a koji se na oko 200 metara pre mesta nesreće uključio na auto-put.

- Mercedes je išao velikom brzinom i udario je u kamion s bocama koji se uključio na auto-put. Od siline udara boce su pale s kamiona i on je sleteo u kanal, kao i „mercedes“. Na njih je naleteo i „golf „, ali vozač, koji je bio sam, nije pretrpeo teže povrede - objasnio je tada za Kurir jedan od očevidaca,.

Ubrzo posle nesreće na lice mesta stigla je Hitna pomoć iz Pećinaca i iz Rume, kao i vatrogasci, koji su pomogli da Andrijino telo bude izvučeno iz smrskanog automobila.

Majka umrla prerano

Prema rečima meštana sela Johovac, Dragica Milošević, majka poznatog srpskog fudbalera, umrla je veoma mlada.

- Bila je bolesna i izdahnula je 1999. godine. Njena smrt teško je pala njenim sinovima Savi, Andriji i Cvijeti, kao i suprugu Stevi. Bila je dobra i vredna žena - pričaju komšije Miloševića.