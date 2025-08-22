Nenad Lalatović došao je sa velikim ambicijama, ali u prestonici Crne Gore nije naišao na ono što je očekivao i ubrzo je usledio rastanak .

"Dana 18.08.2025. godine u 18:30 časova na Gradskom stadionu u Tivtu nastavljeno je odigravanje utakmice 3. kola 1.CFL, između FK Arsenal i FK Budućnost, koja je dan ranije prekinuta u 52. minutu, zbog ispada električne energije i nemogućnosti napajanja reflektora. Nakon što je utakmica nastavljena i odigrana, po završetku iste, šef stručnog štaba FK Budućnost, Nenad Lalatović, dok se nalazio kod linije šesnaesterca, okrenuo se prema centru igrališta, gde su bile sudije utakmice i uputio im pogrdne reči, a nakon toga nastavio kretanje ka svlačionici", piše u saopštenju.