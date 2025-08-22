Slušaj vest

Saša Zdjelar nekadašnji igrač Partizana posle samo šest meseci izgleda je završio svoju misiju u Zenitu iz Sankt Peterburga.

Iako je dolazak u Zenit trebalo da bude novi korak u njegovoj karijeri, realnost je bila potpuno drugačija – minutaža je izostala, a uz to nije uspeo da osvoji nijedan trofej.

Ruski mediji pišu da je uprava kluba odlučila da rastereti budžet i oslobodi se viška igrača, a Zdjelar se našao među onima koji plaćaju cenu takve odluke

Statistika najbolje oslikava njegovu situaciju – od početka sezone na terenu je proveo samo 15 minuta i to u Kupu Rusije, dok u prvenstvu nije dobio priliku da zaigra. Epilog je bio očekivan – razlaz sa Zenitom.

Za sada nije poznato gde će Zdjelar nastaviti karijeru. Iako se u prethodnom periodu pominjalo interesovanje klubova iz Škotske, trenutno nema konkretnih informacija o njegovom narednom angažmanu.

