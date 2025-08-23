Slušaj vest

Goran Stevanović, srpski fudbalski trener i legenda Partizana, veruje u Crvenu zvezdu, pred odlučujuću utakmicu protiv Pafosa na Kipru, u utorak od 21.00 sat.

Fudbaleri Crvene zvezde nisu briljirali protiv Pafosa u prvoj utakmici kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona. Poraženi su rezultatom 1:2 i time se udaljili od plasmana u grupnu fazu elitnog UEFA takmičenja.

Pafos nije završena priča za Zvezdu - Goran Stevanović Foto: Starsport

Goran Stevanović smatra da će Crvena zvezda igrati potpuno drugačije u Limasolu, u odnosu na Beograd.



- Nije još završena priča za Zvezdu. Pafos jeste ozbiljna ekipa, ali nisu nepobedivi. Ima tu rupa u njihovoj igri. Po bokovima su otvoreni, treba im napasti bekove. Nisu baš sigurni ni posle prekida... Mnogo je Zvezda imala šansi pri ubacivanju u šesnaesterac, ali nije uspela da pogodi gol... Znam da je sve to video Miloje i siguran sam da će dobro da spremi ekipu za odlučujuću utakmicu - rekao je Goran Stevanović za Kurir.

Nekadašnji trener Partizana i selektor Gane i Omana apostrofirao je još jedan važan segment za Crvenu zvezdu, kada je u pitanju revanš protiv Pafosa.

- Ne zaboravite, Zvezdi se vraća Rade Krunić, a on je ozbiljan igrač. Videlo se u prvoj utakmici koliko im je nedostajao. I Rodrigao će biti spreman. Ne znam kakva je situacija sa Markom Arnautovićem... Ukoliko bude bio spreman makar za 30 minuta, može mnogo da pomogne. Da li se oporavio Nemanja Radonjić... Ima tu mnogo detalja koji mogu biti od koristi Crvenoj zvezdi u revanšu - zaključio je Stevanović.

1/54 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pafos Foto: Petar Aleksić

Goran Stevanović istinska je legenda Partizana, u pravom smislu te reči. Došao je u klub kao dečak iz Sremske Mitrovice i prošao sve selekcije, od pionira do seniora. Odigrao je ukupno 328 utakmica u dresu Partizana i postigao 79 golova, u periodu od 1983. do 1991. godine. Dva puta je bio šampion Jugoslavije sa crno-belima (1986, 1987).

Od 2003. bio je član stručnog štaba FS SCG. Kao prvi pomoćnik selektora reprezentacije Srbije i Crbe Gore Ilije Petkovića izuzetno je zaslužan za uspeh reprezentacije u kvalifikacijama za SP 2006. u Nemačkoj. Kao trener Goran Stevanović radio je prvo u Partizanu od 2007. do 2009. godine kao pomoćnik Slaviši Jokanoviću, da bi posle toga postao šef struke crno-belih. Nakon toga radio je u Gani i Omanu kao selektor, te vodio više klubova u Grčkoj i Kini. U dva navrata bio je trener kruševačkog Napretka, ali i selektor mlade reprezentacije Srbije.