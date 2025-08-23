Slušaj vest

Fudbaleri Brentforda i Aston Vile su počeli svoj meč drugog kola na veom atužan način. Pred početak duela, oni su odali poačast nedavno preminulom srpskom biznismenu Dobrivoju Tanasijeviću, poznatijem kao Den Tana, koji je bio nekadašnji vlasnik ekipe iz Londona.

Den Tana je preminuo pre sedam dana, 16. avgusta, u svojoj 90. godini. On je tokom svog života radio u nekoliko branši, a bio je poznat i kao vlasnik nekolicine fudbalski klubova.

1/11 Vidi galeriju Den Tana sahrana Foto: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Den Tana je 1973. godine otišao put Londona, a na poziv trenera Frenka Blanstona je otišao da gleda utakmicu Brentforda u Četvrtoj diviziji.

On je tada uvideo da je klub bio u poprilično lošem stanju, a postao je i vlasnik ovog kluba, gde je ostao u upravi sve do 2002. godine. Zbog toga, Brentford je odlučio da mu oda počast minutom ćutanja pred meč sa ekipom Aston Vile.

