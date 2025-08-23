Slušaj vest

Fudbaleri Al Ahlija savladali su Al Nasr u meču Superkupa Saudijske Arabije nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Tokom regularnih 90. minuta rezultat je bio 2:2.

Kristijano Ronaldo je tako još jednom ostao bez trofeja, pošto Portugalac od dolaska u Saudijsku Arabiju nije doneo radost svojim navijačima.

Ronaldo je iz penala zatresao mrežu u 41. minutu za vođstvo nominalno domaćina na ovom meču. Time je postao prvi igrač koji je u četiri različite države postizao po najmanje 100 golova.

Protivnik na pauzu nije otišao sa zaostatkom. Novajlija Milo je asistirao Kesiju, a ovaj pogodio za 1:1.

U nastavku identičan scenario. Al Nasr je ponovo poveo u finišu, ovog puta preko Brozovića u 82. minutu, da bi sedam minuta kasnije Ibanjes odveo meč u produžetak.

Kako posle dodatnih 30 minuta nije bilo golova, pristupilo se penalima, a koban po Al Nasr je bio u četvrtoj seriji Al Kaibari.

Zanimljivom dvojica trenera su zbirno iskoristila svega tri izmene uprkos 120 minuta fudbala...