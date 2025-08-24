Fudbaleri Radničkog iz Niša ugostiće Partizan u nedelju od 19.30.
težak ispit
CRNO-BELI U NIŠU: Evo gde možete gledati okršaj Radničkog i Partizana!
Fudbaleri Partizana gostuju u nedelju od 19.30 u Nišu ekipi Radničkog u meču šestog kola Superlige Srbije.
Crno-beli na startu šampionata Srbije imaju maksimalan učinak nakon četiri odigrane utakmice, uz jedan meč manje zbog evropskih obaveza koje je "parni valjak" imao ovog leta.
Tim Srđana Blagojevića bez sumnje "gađa" i petu vezanu pobedu, a biće im jako teško da dođu do nje na vrelom gostovanju u Nišu. Pretohdne sezone Partizan je rezultatom 1:0 slavio na Čairu.
Meč između Radničkog i Partizana možete gledati u nedelju od 19.30 na "TV Arena sport premium 1".
