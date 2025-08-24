Slušaj vest

Fudbaleri Partizana gostuju u nedelju od 19.30 u Nišu ekipi Radničkog u meču šestog kola Superlige Srbije.

Crno-beli na startu šampionata Srbije imaju maksimalan učinak nakon četiri odigrane utakmice, uz jedan meč manje zbog evropskih obaveza koje je "parni valjak" imao ovog leta.

Partizan - Hibernijan

Tim Srđana Blagojevića bez sumnje "gađa" i petu vezanu pobedu, a biće im jako teško da dođu do nje na vrelom gostovanju u Nišu. Pretohdne sezone Partizan je rezultatom 1:0 slavio na Čairu.

Meč između Radničkog i Partizana možete gledati u nedelju od 19.30 na "TV Arena sport premium 1".

Svetislav Pešić

