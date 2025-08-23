Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu u Londonu Lids 5:0, u meču drugog kola engleske Premijer lige.
ARSENAL UBEDLJIV - ĐOKEREŠ UPISAO PRVENAC: Tobdžije razbile Lids, ali imaju dva velika problema
Strelci za Arsenal bili su Jurien Timber u 34. i 56, Bukajo Saka u prvom minutu nadoknade poluvremena i Viktor Đekereš u 48. i iz penala petom minutu sudijske nadoknade vremena.
Ipak, uprkos maksimalnih šest bodova na startu, u Arsenalu su zabrinuti zbog povreda Bukaja Sake i Martina Odegarda, koji su ranije završili meč.
U prvom kolu, Arsenal je na gostujućem terenu savladao Mančester Junajted (1:0), dok je Lids kao domaćin slavio protiv Evertona (1:0).
Arsenal koji trenutno zauzima prvo mesto na tabeli, u narednom kolu će gostovati Liverpulu, dok će Lids dočekati Njukasl.
(Beta)
