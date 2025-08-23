Slušaj vest

Strelci za Arsenal bili su Jurien Timber u 34. i 56, Bukajo Saka u prvom minutu nadoknade poluvremena i Viktor Đekereš u 48. i iz penala petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Ipak, uprkos maksimalnih šest bodova na startu, u Arsenalu su zabrinuti zbog povreda Bukaja Sake i Martina Odegarda, koji su ranije završili meč.

U prvom kolu, Arsenal je na gostujućem terenu savladao Mančester Junajted (1:0), dok je Lids kao domaćin slavio protiv Evertona (1:0).

Arsenal koji trenutno zauzima prvo mesto na tabeli, u narednom kolu će gostovati Liverpulu, dok će Lids dočekati Njukasl.

