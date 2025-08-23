Slušaj vest

Strelci za Borusiju bili su Serhu Girasi u 34, Valdemar Anton u 67. i Julijan Brant u 74. minutu.

Golove za Sankt Pauli postigli su Andreas Huntonđi u 50, Danel Sinani iz penala u 86. i Erik Smit u 88. minutu.

Borusija je meč završila sa igračem manje na terenu, pošto je u 85. minutu direktan crveni karton dobio Filipo Mane.

U narednom kolu, Borusija Dortmund će dočekati Union Berlin, dok će Sankt Pauli gostovati Hamburgu.

(Beta)

Ne propustiteFudbalASPIRINI ŠOKIRANI NA STARTU: Porazi Bajer Leverkuzena i Frajburga, Ajntraht bolji od Verder Bremena
profimedia-1030847179.jpg
FudbalPOČELA BUNDESLIGA - BAJERN BEZ MILOSTI OD STARTA: Lajpcig deklasiran - het-trik Kejna
Bajern Minhen
FudbalFUDBALER BAJERNA HITNO OPERISAN! Žestok udarac za tim iz Minhena pred start Bundeslige!
Tom Bišof Bajern Minhen
FudbalBURA U BUNDESLIGI: Majnc angažovao advokate - neće više da trpe uvrede!
Meč Dinamo Drezdena i Majnca

Fudbaleri istrčali na teren - Grobari viču: Partizane napadaj Izvor: Kurir