Fudbaleri Sankt Paulija i Borusije Dortmund odigrali su u Hamburgu nerešeno 3:3, u prvom kolu nemačke Bundeslige.
Fudbal
FUDBALSKI SPEKTAKL U HAMBURGU: Dortmund vodio 3:1, a onda je Sankt Pauli za dva minuta sve iznenadio
Slušaj vest
Strelci za Borusiju bili su Serhu Girasi u 34, Valdemar Anton u 67. i Julijan Brant u 74. minutu.
Golove za Sankt Pauli postigli su Andreas Huntonđi u 50, Danel Sinani iz penala u 86. i Erik Smit u 88. minutu.
Borusija je meč završila sa igračem manje na terenu, pošto je u 85. minutu direktan crveni karton dobio Filipo Mane.
U narednom kolu, Borusija Dortmund će dočekati Union Berlin, dok će Sankt Pauli gostovati Hamburgu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši