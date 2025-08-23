Fudbaleri OFK Beograda i Mladosti odigrali su u Staroj Pazovi nerešeno 1:1, u meču šestog kola Super lige Srbije.
BEZ POBEDNIKA U STAROJ PAZOVI: OFK Beograd i Mladost podelili bodove
Povela je Mladost golom Nemanje Milojevića u 18. minutu, a izjednačenje domaćem timu doneo je Diogo Bazera pogotkom u 38. minutu.
OFK Beograd je od 27. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Džej Enem.
OFK Beograd je osmi sa sedam bodova, a Mladost je na devetom mestu sa bodom manje.
U narednom kolu, OFK Beograd će gostovati Čukaričkom, dok će Mladost u Lučanima dočekati Vojvodinu.
(Beta)
