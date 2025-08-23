Slušaj vest

Povela je Mladost golom Nemanje Milojevića u 18. minutu, a izjednačenje domaćem timu doneo je Diogo Bazera pogotkom u 38. minutu.

OFK Beograd je od 27. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Džej Enem.

OFK Beograd je osmi sa sedam bodova, a Mladost je na devetom mestu sa bodom manje.

U narednom kolu, OFK Beograd će gostovati Čukaričkom, dok će Mladost u Lučanima dočekati Vojvodinu.

(Beta)

Ne propustiteFudbalSERIJA A: Napoli pobedom krenuo u odbranu titule, remi Đenove i Lečea
Napoli
FudbalFUDBALSKI SPEKTAKL U HAMBURGU: Dortmund vodio 3:1, a onda je Sankt Pauli za dva minuta sve iznenadio
Borusija Dortmund
FudbalARSENAL UBEDLJIV - ĐOKEREŠ UPISAO PRVENAC: Tobdžije razbile Lids, ali imaju dva velika problema
Arsenal
FudbalMAJORKA SE U ZAVRŠNICI SPASLA PORAZA: Selti samo bod u gostima
7878.jpg

Vojvodina gol za 30 sekundi Izvor: Arena 1 Premium