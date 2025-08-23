Fudbaleri Barselone pobedili su na gostujućem terenu u Valensiji Levante 3:2, u meču drugog kola španske Primere.
Fudbal
BARSELONA OD 0:2 DO POBEDE: Levante posle autogola u nadoknadi ostao bez bodova
Slušaj vest
Vodio je Levante 2:0 posle prvog poluvremena golovima Ivana Romera u 15. i Hosea Moralesa u sedmom minutu nadoknade poluvremena.
Izjednačenje Barseloni doneli su pogocima Pedri u 49. i Feran Tores u 52. minutu.
Barselona je do pobede stigla autogolom Unai Elgezabala Udonda u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Barselona je prva sa šest bodova, a Levante je na 18. mestu bez osvojenog boda.
U narednom kolu, Barselona će gostovati Rajo Valjekanu, dok će Levante gostovati Elčeu.
Reaguj
Komentariši