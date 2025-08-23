Fudbaleri Vojvodine pobedili su na svom terenu u Novom Sadu TSC 2:0, u meču šestog kola Super lige Srbije.
VOŠA PRVA NA TABELI! Milosavljević pogodio posle 30 sekundi, Dele dokrajčio TSC
Strelci za Vojvodinu bili su Milutin Vidosavljević u prvom i Dele u 21. minutu.
Vojvodina je prva na tabeli sa 13 bodova, bodom više i utakmicom više od Partizana i Crvene zvezde. TSC je na sedmom mestu sa sedam bodova.
U narednom kolu, Vojvodina će u Lučanima gostovati Mladosti, dok će TSC u Bačkoj Topoli dočekati Javor.
(Beta)
