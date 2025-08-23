Slušaj vest

Strelci za Vojvodinu bili su Milutin Vidosavljević u prvom i Dele u 21. minutu.

Vojvodina gol za 30 sekundi Izvor: Arena 1 Premium

Vojvodina je prva na tabeli sa 13 bodova, bodom više i utakmicom više od Partizana i Crvene zvezde. TSC je na sedmom mestu sa sedam bodova.

U narednom kolu, Vojvodina će u Lučanima gostovati Mladosti, dok će TSC u Bačkoj Topoli dočekati Javor.

