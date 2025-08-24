Slušaj vest

Tokom prve sedmice jula odjeknula je vest o selidbi Saše Ilića u Azerbejdžan. Proslavljeni as Partizana i reprezentativac Srbije, danas perspektivni trener, preuzeo je dirigentsku palicu tamošnjeg Sumgaita.

Teško da su u klubu mogli da maštaju o boljem početku, imajući u vidu da je tim srpskog stratega otvorio sezonu sa maksimalnim učinkom, te da je već u drugoj rundi uzeo “skalp” tamošnjem šampionu – Karabagu.

Za izraziro kratko vreme postao je Ilić heroj navijača, ali i glavna tema u sportskim medijima, o čemu je između ostalog govorio u razgovoru za Meridian sport.

“Generalno posmatrano, Sumgait je klub koji pripada sredini tabele, čak je u prethodnim godinama bio bliži donjem delu. Stadion i sportski centar su zaista fenomenalni. Imamo odlične uslove za rad. Reč je o gradu koji se nalazi nedaleko od Bakua. Sezonu smo započeli neočekivano dobro”, istakao je perspektivni strateg na početku izjave za Meridian sport.

Uprkos euforiji koja se stvorila u Azerbejdžanu, ali i činjenici da domaći mediji takođe bruje o senzaciji, Ilić poziva na oprez i nastavak predanog rada.

“Srećni smo i zadovoljni, ali moramo biti realni. Karabag je ovu utakmicu dočekao između obaveza u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nisu izveli najjači sastav, kombinovali su i opet bili nadmoćniji tokom celog meča. Ipak, uspeli smo da dođemo do celog plena što će nam nesumnjivo mnogo značiti. Moji igrači su bili sjajni, borili su se do kraja. Ne znam da li se ikada uopšte desilo da klub pobedi glavnog kandidata za titulu. Zaista lep početak”.

Poruke podrške, oduševljenih prijatelja, ali i pristalica crno-belih iz Humske ulice, neprestano stižu na Sašinu adersu.

“Čestitali su mi bivši saigrači i navijači. Generalno jesu… Ne mogu da budem skroman! Velika je stvar pobediti vanserijski tim poput Karabaga, koji ima velike šanse da se nađe u Ligi šampiona, koji u svojim redovima ima mnoštvo kvalitetnih igrača. Među njima je, ako ne i najbolji, moj nekadašnji saigrač Marko Janković. Ušao je sa klupe na pola sata i odigrao fantastično. Poseduje ozbiljan kvalitet, podelio je nekoliko izvanrednih pasova. Želim mu da se plasira u Ligu šampiona”.

Odmah po dolasku u klub Ilić je angažovao dva proverena imena. Bivši saigrači, Aleksa Janković i Nikola Džigi Ninković, stigli su kao pojačanja pred početak nove misije.

“Igrali smo zajedno. Trenirao sam ga u Čukaričkom. Aleksa je dobar momak, odličan igrač. Smatram da još nije iskoritio ceo potencijal koji ga krasi. Mnogo nam znači, ali naravno da ima prostora za napredak u svojoj karijeri. S druge strane, Džigija mnogo cenim. Došao je nedavno, potrebno je vremena da se pripremi i uhvati takmičarski ritam. O njegovim fudbalskim kvalitetima je suvišno pričati. Džigi je vanserijski igrač. Svi smo tu zajedno, znači nam to”.

Nakon sumiranja utisaka posle senzacije, izneo je Saša i ambicije za nastavak takmičarske godine.

“Generalno moramo da idemo korak, po korak. Mali smo klub. Stvorila se euforija zbog dobrih rezultata, ali realnost kaže da nas očekuje borba za sredinu tabele. Ukoliko postoji mogućnost da ostvarimo bolji plasman, da budemo među četiri najbolja tima, mi ćemo to pokušati, pružiti maksimum. Neće biti lako, komplikovan je to poduhvat. Imamo dobre uslove za rad. Sigurno da bi nam u nekom narednom periodu dobro došla pojačanja kako bi bili konkurentiniji”, poručio je Saša Ilić.