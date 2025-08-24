Slušaj vest

Portugalski fudbaler Renato Sančes, vezista Pari Sen Žermena, provešće sezonu na pozajmici u Panatinaikosu, saopštio je danas klub iz Pariza.

Za nekadašnjeg velikog talenta portugalskog fudbala ovo je treća uzastopna pozajmica.

Posle Benfike, Rome i povratka u Lisabon, 28-godišnji Sančes sada će prvi put igrati u grčkom prvenstvu.

Sančes je u PSŽ stigao 2022. iz Lila, ali se nikada nije nametnuo u prvom timu. U jedinoj kompletnoj sezoni odigrao je 27 utakmica i postigao dva gola, a pre toga nastupao je i za Bajern Minhen.

