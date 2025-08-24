Sančes je u PSŽ stigao 2022. iz Lila, ali se nikada nije nametnuo u prvom timu
Fudbal
TREĆI PUT IDE: Renato Sančes na pozajmici u Panatinaikosu
Portugalski fudbaler Renato Sančes, vezista Pari Sen Žermena, provešće sezonu na pozajmici u Panatinaikosu, saopštio je danas klub iz Pariza.
Za nekadašnjeg velikog talenta portugalskog fudbala ovo je treća uzastopna pozajmica.
Posle Benfike, Rome i povratka u Lisabon, 28-godišnji Sančes sada će prvi put igrati u grčkom prvenstvu.
Sančes je u PSŽ stigao 2022. iz Lila, ali se nikada nije nametnuo u prvom timu. U jedinoj kompletnoj sezoni odigrao je 27 utakmica i postigao dva gola, a pre toga nastupao je i za Bajern Minhen.
