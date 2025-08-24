Slušaj vest

Fudbaleri Partizana dva puta su učestvovali u Ligi šampiona, 2003. i 2010. godine, a drugi ulazak u elitu obezbedili su na današnji dan.

Bio je 24. avgust 2010, kada su crno-beli u Briselu sa Anderlehtom igrali revanš poslednje runde kvalifikacija.

Tim Aleksandra Stanojevića nije poneo povoljan rezultat iz Beograda, gde je prvi meč završen rezultatom 2:2.

Da stvar po crno-bele bude nepovoljnija, u revanšu nije igrao Moreira, a Saša Ilić je već u 19. minutu morao van igre zbog povrede.

Uprkos silnim problemima, Partizan je odlično počeo u Briselu i preko Klea stigao do ubedljivih 2:0. Brazilac je mrežu tresao u 15. i 53. minutu.

Međutim, domaćin se nije predavao i pogocima Lukakua u 64. i Žilea u 72. minutu uspeo da izjednači i izbori produžetke.

U dodatnih pola sata mreže su mirovale, pa se pristupilo izvođenju penala.

Čak trojica domaćih igrača - Suarez, Bilja i Busufa su bili neprecizni sa bele tačke, dok su kod crno-belih penale promašila dvojica - Krstajić i Davidov.

Mnogi su tada slavili golmana Partizana Radišu Ilića, u šali govoreći da je začarao mrežu, pošto su trojica fudbalera Anderlehta šutirala daleko preko gola. Navijači Partizana su mu spevali i pesmicu koju su mu pevali saigrači.

Nažalost, Ilić nas je u martu ove godine prerano napustio u 47. godini.

Anderleht: Proto - Žile, Juhaš, Mazuh, Dešaht - Suarez, Biljia, Kujate (Ležer 60'), Polak, Suarez - Busufa - Lukaku

Partizan: R. Ilić - Stevanović, Marko Jovanović, Krstajić, Lazevski - Tomić (Stanković 82'), Petrović, Smiljanić, S. Ilić (Davidov 18') - Iliev (Bogunović 101'), Kleo

Tako je Partizan drugi put posle penala stigao do Lige šampiona. Prethodno mu je to uspelo sedam godina ranije u Njukaslu.