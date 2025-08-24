Slušaj vest

Fudbaleri Fulama i Mančester junajteda odigrali su 1:1 u meču drugog kola Premijer lige.

Poveo je Mančester sredinom drugog dela autogolom Rodriga Munjiza, ali je konačnih 1:1 postavio Smit Rove u 73. minutu.

Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Srpski reprezentativac Saša Lukić odigrao je svih 90. minuta za Fulam.

Junajted sada ima jedan posle dve odigrane utakmice, a Fulam jedan više, drugim remijem identičnim rezultatom.

Ne propustiteFudbalRADNIČKI - PARTIZAN: Zahuktale crno-bele bebe stižu na Čair! Domaćin u totalnoj defanzivi, bez špica
Fudbaleri Partizana u Edinburgu
Ostali sportoviSVETSKO PRVENSTVO, SRBIJA ZNA NA KOGA IDE: Sprečena senzacija na Tajlandu!
srbija-3.jpg
TenisPOČEO JE US OPEN: Olga Danilović protiv Japanke, Srbija je uz nju!
profimedia-1026564643.jpg
KošarkaPOJAČANJE SLETELO U PARTIZAN: Crno-beli "snajper" je konačno tu!
PARTIZAN-BUDUCNOST_87.JPG

BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Leha posle utakmice na Marakani Izvor: Kurir