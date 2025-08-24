Premijer liga, 2. kolo. Fulam - Mančester junajted 1:1.
nije bilo pobednika
JUNAJTED UMALO ODNEO SVA TRI BODA IZ LONDONA: Remi Fulama i Mančestera!
Slušaj vest
Fudbaleri Fulama i Mančester junajteda odigrali su 1:1 u meču drugog kola Premijer lige.
Poveo je Mančester sredinom drugog dela autogolom Rodriga Munjiza, ali je konačnih 1:1 postavio Smit Rove u 73. minutu.
Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Srpski reprezentativac Saša Lukić odigrao je svih 90. minuta za Fulam.
Junajted sada ima jedan posle dve odigrane utakmice, a Fulam jedan više, drugim remijem identičnim rezultatom.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši