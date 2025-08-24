Iskrene reči šefa struke Radničkog iz Niša Tomislava Sivića.
SIVIĆ NAKON REMIJA U NIŠU: Trener Radničkog hvalio Partizan...
Tomislav Sivić uspeo je da prekine niz poraza na klupi Radničkog iz Niša.
Radnički i Partizan odigrali su 2:2 na Čairu u meču šestog kola Superlige Srbije, a Sivić je nakon meča rekao:ž
Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
- Pre utakmice Partizan je bio favorit, To je nas motivisalo i danas idu sve pohvale na račun mojih momaka. Moglo je da ode na obe strane, mislim da je rezultat realan, igrači su dali veliki energertski doprinos, a Partizan je sjajna ekipa i zbog toga ovaj rezultat ima veliku težinu - rekao je Sivić.
