Fudbaleri Partizana poveli protiv Radničkog u Nišu, novi gol Jovana Miloševića!
Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekali su na Čairu ekipu Partizana u utakmici šestog kola Superlige Srbije.
Krenuo je Partizan silovito i stvorio nekoliko dobrih šansi, a ponovo je na scenu stupio talentovani špic crno-belih Jovan Milošević.
Igrao se 17. minut kada je Trifunović centrirao, a Jovan Milošević sa 3-4 metara nogom poslao loptu u mrežu.
Ovo je već sedmi gol Jovana Miloševića na 11 utakmica ove sezone!
