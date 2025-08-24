Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekali su na Čairu ekipu Partizana u utakmici šestog kola Superlige Srbije.

Krenuo je Partizan silovito i stvorio nekoliko dobrih šansi, a ponovo je na scenu stupio talentovani špic crno-belih Jovan Milošević.

PARTIZAN - AEK, revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Igrao se 17. minut kada je Trifunović centrirao, a Jovan Milošević sa 3-4 metara nogom poslao loptu u mrežu.

Ovo je već sedmi gol Jovana Miloševića na 11 utakmica ove sezone!

Navijači Radničkog na utakmici protiv Partizana Izvor: Kurir