Fudbaleri Juventusa pobedili su Parmu na svom terenu na startu Serije A rezultatom 2:0.

Golove za Juventus na ovom meču postigli su Džonatan Dejvid i srpski napadač Dušan Vlahović.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Dugo već traje saga oko budućnosti Vlahovića u Torinu, a Srbin je nakon postignutog gola raširio ruke i poslao jasnu poruku upravi kluba.

Da li je ovo možda oproštajni gol Vlahovića u dresu Juventusa, ili Srbin nastavlja svoj put u Torinu...

