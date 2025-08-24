Novi gol srpskog napadača Dušana Vlahovića u dresu Juventusa.
pokazao je šta zna
GOL VLAHOVIĆA ZA OPROŠTAJ OD TORINA? Srbin pogodio i poslao poruku upravi Juventusa! (VIDEO)
Slušaj vest
Golove za Juventus na ovom meču postigli su Džonatan Dejvid i srpski napadač Dušan Vlahović.
Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Dugo već traje saga oko budućnosti Vlahovića u Torinu, a Srbin je nakon postignutog gola raširio ruke i poslao jasnu poruku upravi kluba.
Da li je ovo možda oproštajni gol Vlahovića u dresu Juventusa, ili Srbin nastavlja svoj put u Torinu...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši