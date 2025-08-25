Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će gostovati Pafosu u utorak od 21 sat u revanš utakmici plej-ofa za Ligu šampiona.

Ulog je plasman u Ligu šampiona, a Crvena zvezda nema povoljan rezultat iz prvog meča, pošto je u Beogradu poražena sa 2:1.

Trener crveno-belih Vladan Milojević je na Kipar poveo 24 igrača.

Na spisku su: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Tebo Učena, Veljko Milosavljević, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Šavi Babika, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte, Šerif Endiaje, Marko Arnautović.

Fudbaleri Crvene zvezde posle meča protiv Pafosa

Prema saznanjima Kurira Crvena zvezda će za drugu utakmicu protiv Pafosa biti jača za Marka Arnautovića.

Prošle nedelje pustili smo informaciju da se na snažnog napadača ozbiljno računa za revanš i da bi mogao biti tajni adut trenera Vladana Milojevića. Marko Arnautović proteklih dana trenirao je punim intenzitetom, radio bez problema, tako da se čini da je povreda zgloba, zbog koje nije igrao protiv Leha drugi meč i prvi protiv Pafosa, sada već prošlost. Navijačima Crvene zvezde uliva nadu i činjenica da je korpulentni centarfor nekoliko dana unazad radio zajedno sa ostatkom tima.

Pored Marka Arnautovića, trener Crvene zvezde Vladan Milojević za utakmicu protiv Pafosa moći će da računa i na Radeta Krunića koji je odležao kaznu zbog tri žuta kartona i Brazilca Rodrigaa, koji je propustio prvi meč sa prvakom Kipra zbog isključenja u revanšu protiv Leha.