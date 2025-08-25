Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Pafosu u utorak od 21.00 u revanš meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige šampiona. U prvoj utakmici u Beogradu, kiparski tim je slavio rezultatom 2:1. Pre Milojevića, trener Pafosa Huan Karlos Karsedo, bio je izuzetno optimističan:

- Poštujemo rivala, ali se ne plašimo. Uvereni smo da možemo da se kvalifikujemo za Ligu šampiona - rekao je Karsedo.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević obratio se javnosti na redovnoj konferenciji za medije dan uoči tog duela. Pored Milojević govorio je još i Rade Krunić, vezista srpskog aktuelnog šampion.

Javnosti se prvo obratioc Rade Krunić:

- Mislim da ne može postojati bitnija i važnija utakmica od ove, jer je u pitanju ulazak u Ligu šampiona. Naravno, mi smo došli spremniji u odnosu na prošli duel i kao u svim utakmicama želja nije upitna. Ali, treba raspodeliti snagu, biti pametan na terenu, odluke donositi srcem i glavom - bile su prve reči Radeta Krunića, koji je istakao da je maksimalno skoncentrisan na meč na Kipru i siguran je da prolaz neće doći u pitanje, ukoliko Zvezda ponovi meč kao protiv Leha - rekao je Krunić.

- Skoncentrisan sam na utakmicu kao i svi moji saigrači, jedva čekamo utakmicu jer mislim da mi fudbaleri profesionalci živimo za ovakve utakmice. Moja partija iz Poznanja protiv Leha nije bitna, koliko je bitna ekipna, da ponovimo tu partiju. Onda se sigurno prolaz ne bi dovodio u pitanje, ali, naravno imamo protivnika protiv nas koji je pokazao da može da igra na visokom nivou. Siguran sam da ako budemo igrali kako treba, kako znamo, onda prolazak u Ligu šampiona ne treba dovoditi u pitanje.

Upitan je Krunić i gde su bile greške na Marakani i šta treba ispraviti.

- Mislim da smo i pre prvog duela analizirali i ništa nas nije iznenadilo od strane Pafosa, ali mislim da smo izgubili dosta duela, nekih drugih lopti, gde nismo odgovorili na adekvatan način. Siguran sam da će naravno i to da bude od velikog značaja. Treba u suštini da smanjimo tranzicije, njihove kontre, da igramo smirenije i pametnije iako smo u rezultatskom deficitu, ne treba da srljamo u pobedu. Ima dovoljno vremena, a s obzirom na to kakvu ekipu i igrače imamo, mislim da imamo vremena za preokret.

Istakao je Krunić i da mu nije bilo svejedno što nije mogao da igra meč protiv Pafosa na Marakani.

- Naravno, ja u svakoj utakmici osećam odgovornost. U ovoj ponajviše, jer je od takve važnosti, bilo mi je teško što nisam mogao da igram prošlu utakmicu i što sam na tako naivan način propustio taj prvi duel. Sigurno mi je pomoglo u nekom motivacionom pogledu, imao sam više vremena za odmor, da se pripremim i fizički i mentalno za naredni duel. Jedva čekam da počne utakmice i nadam se da ćemo proslaviti na kraju - zaključio je vezista Zvezde.

Nakon Krunića medijima se obratio trener Zvezde Vladan Milojević i odmah je sve obradovao rekavši da je ceo tim spreman, uključujući i Marka Arnautovića:

- Svi su igrači pošli sa nama i videćemo sa minutažom. Svi su spremni i mogu da igraju - rekao je Milojević, pa nastavio:

- Kakvu utakmicu mogu da očekujem? Ne znam, mislim da će biti drugačija jer je prvih 90 minuta već odigrano. Pafos ima taj gol prednosti, sad da li ćemo nešto očekivati ili imamo neka iznenađnja od strane Pafosa to ne znam. U svakom slučaju moramo da budemo bolji nego što smo bili u Beogradu. Ako budemo bili na nivou kao u Beogradu, jako su nam male šanse da uradimo bilo šta. Mislim da su momci dobro trenirali ove nedelje, čuli ste Radeta, svesni su situacije. Ostaje nam drugo poluvreme.

Očekuje vas utakmica godine, velik je ulog na stolu...

- Znate šta, kao sportista i čovek koji veruje, ne bih se bavio ovim poslom ako bih bilo šta radio, a da ne verujem. Što se tiče utakmice, okarakterisana kao utakmica godine, decenije, veka... Ovo je samo jedna utakmica i ništa više. Treba da se fokusiramo na teren, da odigramo i budemo mnogo bolji nego u prvoj utakmici. Igramo protiv ozbiljnog protivnika, ali znamo našu situaciju, svesni smo i mi i igrači. Imamo taj zaostatak i treba da izađemo i damo sve da dođemo do cilja koji je zacrtan i koji smo sami zacrtali.

"Nema alibija", kaže Milojević:

- Ne znam što se tiče termina, UEFA ne odlučuje o terminu, odlučuju obe ekipe. Ne vidim zašto se postavlja pitanje o terminu treninga. Što se tiče uslova, složićemo se i znamo da su uslovi specifični, mi možemo najmanje da pričamo o uslovima i da razmišljamo. Nemamo vremena i ne možemo da razmišljamo o uslovima. Moramo da izađemo i pokažemo snagu na terenu, bez obzira na to kakvi su uslovi. Nadam se da se utakmica igra u kasnim uslovima jer će to biti u 22h uveče, kako je jednima, tako je i drugima. Oni su adaptiraniji. Ali mi sa ovim rezultatom ne možemo da imamo alibi, niti da imamo da je do vremenskih uslova.

- Plan postoji, mi smo se spremali za ovu utakmicu. Imamo još da se spremimo, u svakom slučaju ne verujem da će Pafos kalkulisati. Obe ekipe su bez kalkulacija. Sigurno zavisi od svake ekipe na šta će se opredeliti, mi ćemo igrati našu igru kao što smo igrali. Nikad nisam gledao fudbal da se branim da bi se branio, ili srljao da bi napadao. Igraćemo ono što treniramo.

Da li ste vežbali penale?