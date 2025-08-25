Svi događaji
17:52

Konferencija je završena!

Vladan Milojević je obradovao sve navijače Crvene zvezde rekavši da je ceo tim spreman za nastup u utorak od 21.00 protiv Pafosa.

Danima unazad tinja nada kod "delija" koji veruju u nastup Marka Arnautovića, a reči Milojevića da je ceo tim spreman, uključujnući i bivšeg špica Intera, obradovale su navijače srpskog šampiona.

Rade Krunić odgovara na pitanje Kurira Izvor: Kurir

17:47

O penalima:

- Mi penale vežbamo svaki dan! Videćemo kako će se meč odvijati - zaključio je Milojević!

17:39

Obraća se Vladan Milojević: Svi su spremni!

- Svi igrači su spremni, videćemo. Očekujem drugačiju utakmicu za razliku od prvog meča. Ne znam da li će nas iznenaditi u utorak, ali mi moramo biti bolji nego što je to bilo u Beogradu. Dobro smo trenirali i igrači su svesni velikog uloga. Imamo ozbiljnog rivala ispred sebe i moramo biti fokusirani. 

"Nema alibija"

- Vremenski uslovi ovde su specifični, ali o tome ne želimo da ramišljamo. Meč se igra u kasnim večernjim satima, ali mi moramo da damo sve od sebe. Nema alibija - ističe Milojević.

17:34

Rade Krunić se prvi obraća!

- Mislim da ne može postojati bitnija i važnija utakmica od ove, jer je u pitanju ulazak u Ligu šampiona. Naravno, mi smo došli spremniji u odnosu na prošli duel i kao u svim utakmicama želja nije upitna. Ali, treba raspodeliti snagu, biti pametan na terenu, odluke donositi srcem i glavom.

 - Skoncentrisan sam na utakmicu kao i svi moji saigrači, jedva čekamo utakmicu jer mislim da mi fudbaleri profesionalci živimo za ovakveutakmice. Moja partija iz Poznanja protiv Leha nije bitna, koliko je bitna ekipna, da ponovimo tu partiju. Onda se sigurno prolaz ne bi dovodio u pitanje, ali, naravno imamo protivnika protiv nas koji je pokazao da može da igra na visokom nivou. Siguran sam da ako budemo igrali kako treba, kako znamo, onda prolazak u Ligu šampiona ne treba dovoditi u pitanje - rekao je Rade Krunić.

17:18

Dobrodošli!

Pratite uživo prenos konferencije za medije Vladana Milojevića sa Kipra dan pred okršaj Pafosa i Crvene zvezde (utorak 21.00).