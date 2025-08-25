Slušaj vest

Trener Pafosa Huan Karlos Karsedo sa određenom dozom optimizma dočekuje revanš plej-ofa Lige šampiona protiv Crvene zvezde.

Tima sa Kipra je u prvoj utakmici slavio u Beogradu 2:1 i tako stekao prednost uoči revanša koji se igra u utorak od 21 čas.

"Zahvalni smo što smo ovde gde smo, srećni smo i zbog naših navijača. Svesni smo da će biti teže nego što je bilo u prvom meču. Poštujemo rivala, ali se ne plašimo. Uvereni smo da možemo da se kvalifikujemo za Ligu šampiona", rekao je Karsedo.

Novinare je interesovao stav španskog trenera o tome da su za revanš spremni Marko Arnautović i Nemanja Radonjić.

"Znamo da im se vraćaju neki igrači, ali mi naporno radimo na svemu ovome. Svi verujemo u taj rad, učinićemo sve da prođemo", rekao je trener Pafosa.

Dodaje i da veruje u svoje igrače.

"Analizirali smo prvi meč, videli gde smo bili dobri, koje su nam bile slabe tačke. Nadam se da će mi ceo sastav biti na raspolaganju, jer verujem u sve svoje igrače".