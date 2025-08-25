Slušaj vest

Vladan Milojević, trener FK Crvena zvezda, pokazao je na konferenciji za medije u Limasolu kako treba da se ponaša trener srpskog kluba.

Na pitanje kiparskog novinara na grčkom jeziku, nije želeo da koristi simultani prevod, jer odlično govori grčki jezik. Pažljivo je saslušao pitanje, a onda kako i priliči, odgovorio na srpskom jeziku.

Vladan Milojević potpisuje loptu deci Izvor: Kurir

Tako je Vladan Milojević pokazao poštovanje prema narodu kojem pripada i zemlji iz koje dolazi. Nije želeo da odgovara na grčkom, iako ga odlično razume i govori.

Posle konferencije Vladan Milojević potpisao je dvema domaćim navijačicama loptu Lige šampiona. Jedna od dama bila je u majici sa srpskom zastavom. Kasnije se ispostavilo da se radi o Ruskinja koje žive na Kipru, aloje gaje velike simpatije prema srpskom narodu.

Dobro došli, srpska braćo!

Po dolasku na stadion "Alfamega" u Limasolu, srpske novinare dočekao je ljubazno radnik obezbeđenja. Sa širokim osmehom i podignutim rukama poručio je: "Dobrodošli Srpska braćo"!

Zaista lep i domaćinski čin Kipranina.

