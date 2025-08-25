Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde odradili su lagani trening na stadionu "Alfamega" u Limasolu. Na ovom zdanju od 10.000 mesta crveno-beli igrače sutra od 21.00 čas revanš utakmicu plej-ofa Lige šampiona protiv Pafosa.

Vladan Milojević posle konferencije za medije izveo je fudbalere na teren koji je izgledao vrlo dobro. Svi igrači, njih 24, trenirali su bez problema. Bio je to lagani, futing trening, gde su igrači Crvene zvezde upoznali teren na kojem će sutra veče igrati protiv Pafosa.

Vreme na stadionu "Alfamega" u 19.00 sati po kiparskom vremenu nije bilo idealno, ali nije i za neizdržati. Temperatura je bila oko 30 stepeni, a osećala se i malo veća vlažnost u vazduhu, u odnosu na srpske prilike.

Ali, kako reče Vladan Milojević: "Što se vremenskih uslova tiče, kako njima, tako i nama. Posle rezultata u prvom meču nemamo pravo da se žalimo na bilo šta, pa tako i na vremenske prilike"!

